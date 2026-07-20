Justiție

Valea Morilor: Doi tineri, reținuți de carabinieri după un presupus viol

Photo of Timpul.md Timpul.md20 iulie 2026
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Doi tineri au fost reținuți noaptea trecută, după o intervenție a carabinierilor în Parcul „Valea Morilor” din Chișinău, în urma unei sesizări privind o presupusă infracțiune gravă.

„În urma intervenției și a măsurilor întreprinse, două persoane bănuite de implicarea într-un caz de presupus viol au fost localizate și reținute într-un timp scurt. În procesul documentării au fost depistate mai multe mijloace materiale cu valoare probatorie. Ulterior, persoanele au fost predate Inspectoratului de Poliție Centru pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor circumstanțelor”, se arată într-un comunicat.

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Photo of Timpul.md Timpul.md20 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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