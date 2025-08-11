Vance: „SUA au terminat cu finanțarea războiului din Ucraina – europenii trebuie să-și asume responsabilitatea”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat, duminica, că Statele Unite nu vor mai suporta costurile războiului din Ucraina și a cerut liderilor europeni să preia inițiativa atât financiară, cât și strategică.

Declarațiile au fost făcute înaintea summitului din Alaska, unde președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, urmează să discute un acord de încetare a focului. Vance a subliniat că, deși Washingtonul este dispus să vândă arme țărilor europene, implicarea financiară directă a Americii în conflict „a ajuns la final”, scrie The Hill.

Vance: „Am terminat cu finanțarea afacerilor războiului din Ucraina”

Vicepreședintele Vance a vorbit cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force Two, pe Aeroportul Internațional Leonardo da Vinci din Roma, la 19 mai 2025.

Duminică, vicepreșintele Vance a declarat că dorește pace și oprirea finanțării războiului din Ucraina, înaintea unei întâlniri programate vineri, în Alaska, între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta un acord de încetare a focului.

„Am terminat cu finanțarea afacerii războiului din Ucraina. Vrem să ajungem la o soluționare pașnică a acestei situații”, a declarat Vance pentru Maria Bartiromo, la emisiunea „Sunday Morning Futures” de la Fox News.

În Alaska, administrația Trump speră la un progres în negocierile de pace cu Moscova și la o discuție privind cercetările teritoriale.

La începutul acestei săptămâni, Kremlinul a transmis administrației Trump o propunere de încetare a focului, solicitând controlul asupra estului Ucrainei în schimbul opririi ostilităților.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski sa opus categoric acordului, afirmă pe platforma X: „Ucraina este pregătită pentru a lua o decizie reale care pot aduce pace.

Zelenski nu a fost invitat la summit, însă Casa Albă și ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, au spus că participarea sa este o posibilitate, iar Trump este deschis la un summit trilateral.

Acest acord dezechilibrat a provocat o reacție puternică din partea liderilor europeni, care au afirmat că vor sprijini efortul diplomatic al lui Trump și prin mijloace economice și militare, dar că o rezolvare „trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.”

Trump a promis, campania electorală, să încheie conflictul în 24 de ore, însă negocierile se dovedesc mai dificil decât se anticipează, iar războiul, ajuns în treilea an, este costisitor atât pentru America, cât și pentru Europa.

„Cred că americanii s-au săturat să continue să-și trimită banii, dolarii lor din taxe, pentru acest conflict. Dacă europenii vor să intervină și să cumpere efectiv arme de producătorii americani, suntem de acord cu asta, dar nu vom mai finanța noi în acest război”, a continuat Vance.

Nu este prima dată când vicepreședintele le cere liderilor europeni să asume un rol mai important. Totuși, în iunie, Trump a obținut un acord istoric prin care NATO s-au angajat să aloce cinci la sută din PIB pentru apărare.

În iulie, președintele a încheiat un alt acord cu NATO, prin care SUA vor trimite Ucrainei arme letale buneonate de alte state membre NATO. Aceste două măsuri au sporit considerabil implicarea economică a Europei în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Sâmbătă, Vance a fost în Anglia pentru a discuta despre eforturile lui Trump de a obține pacea.

„Le-am spus europenilor, pur și simplu: în primul rând, acest conflict este în zona voastră, este la ușa voastră. Trebuie să vă implicați mai mult și să vă asumați un rol mai important în această problemă.