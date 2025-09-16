Vasile Costiuc, față în față cu fermierii din Căușeni: „Oamenii nu mai au timp pentru vorbe”

În plin sezon agricol, Vasile Costiuc s-a aflat la Căușeni, unde a discutat direct cu fermierii despre problemele reale ale sectorului. Lipsa subvențiilor, birocrația excesivă și taxele tot mai mari afectează direct activitatea celor care muncesc pământul zi de zi.

Fermierii i-au transmis că se simt abandonați de autorități și că sprijinul anunțat în fiecare an se pierde printre declarații oficiale și hârtii inutile. În schimb, au apreciat că liderul Partidului Democrația Acasă nu vine cu discursuri, ci cu întrebări simple și prezență reală.

Vasile Costiuc a subliniat că agricultura ar trebui să fie tratată ca prioritate strategică, nu ca o temă decorativă pentru campanii. „Fără fermieri, nu există hrană. Fără hrană, nu există siguranță. Și totuși, ei sunt ultimii pe lista guvernării”, a spus acesta.

În Căușeni, mulți agricultori și-au exprimat nemulțumirea față de instabilitatea fiscală și lipsa de transparență în distribuirea fondurilor. Mai mult decât subvenții, oamenii cer predictibilitate și reguli corecte.

Costiuc a adăugat că e timpul ca reprezentarea reală în Parlament să includă și vocea celor care muncesc pământul. „Azi sunteți voi aici pentru mine, mâine trebuie să fim acolo pentru voi.” A fost mesajul transmis la finalul întâlnirii.

Fermierii din Căușeni știu că nu mai au timp de experimente. Ei vor soluții, echilibru și respect. Iar Costiuc pare să fi înțeles acest lucru nu din birou, ci din teren.