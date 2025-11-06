Casele moldovenilor, neprotejate: doar o mică parte sunt asigurate

Comisia Națională a Pieței Financiare trage un semnal serios de alarmă: majoritatea locuințelor din Republica Moldova nu sunt asigurate, deși casa reprezintă, pentru mulți, cea mai mare investiție a vieții. Lipsa culturii financiare, neîncrederea în companiile de asigurări și percepția că „nu ni se poate întâmpla nouă” îi fac pe proprietari să ignore acest pas esențial pentru siguranța lor.

În prezent, asigurarea locuinței este obligatorie doar pentru cei care au un credit ipotecar, însă această poliță protejează în primul rând banca, nu proprietarul. În caz de incendiu, inundație sau cutremur, instituția financiară își recuperează prejudiciul, dar familia afectată rămâne, de multe ori, fără acoperire pentru pierderile reale.

CNPF recomandă cetățenilor să încheie polițe facultative, care pot acoperi nu doar imobilul, ci și bunurile din interior — de la mobilier și aparate electrocasnice, până la daunele provocate vecinilor. În pachetele complexe sunt incluse riscuri majore, precum incendii, furturi sau calamități naturale, tot mai frecvente în ultimii ani.

Costul unei astfel de asigurări este surprinzător de mic: aproximativ 2.000 de lei pe an pentru o locuință evaluată la 100.000 de euro. Specialiștii spun că suma este infimă comparativ cu pierderile pe care le poate acoperi. În caz de distrugere totală, asigurarea poate face diferența dintre o tragedie financiară și un nou început.

CNPF avertizează că o locuință neasigurată poate însemna ani de muncă pierduți într-o clipă. Într-o țară expusă riscurilor naturale și infrastructurii vechi, responsabilitatea financiară nu ar trebui să fie o opțiune, ci o necesitate.