Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova, obligată să-i achite aproape 18 mii de euro prejudicii morale și cheltuieli de judecată

Veaceslav Platon, acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce s-a plâns de condițiile în care a fost deținut între anii 2016 și 2020 în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Instanța de la Strasbourg a obligat Republica Moldova să-i achite 17.600 de euro, sumă ce include despăgubiri morale și cheltuieli de judecată, în termen de trei luni de la data la care hotărârea devine definitivă.

Veaceslav Platon a fost reținut de autoritățile britanice pe 13 martie 2025. Ulterior, pentru asigurarea procedurii de extrădare, în privința lui a fost aplicată măsura preventive, arestul. Această acțiune s-a realizat ca urmare a unei cereri de extrădare transmisă de Procuratura Generală a Republicii Moldova.

Platon a contestat măsura și a depus două cereri de eliberare pe cauțiune, însă ambele au fost respinse. Ulterior, pe 27 mai 2025, Ministerul Justiției a formulat o a doua cerere de extrădare, legată de două noi cauze penale aflate pe rolul instanței. Și în acest caz, autoritățile britanice au emis un nou mandat de arest preventiv, iar Platon a solicitat din nou eliberarea pe cauțiune.

Prima solicitare a fost respinsă, însă la reexaminare, pe 23 iulie 2025, instanța a aprobat eliberarea lui Platon sub cauțiune în valoare de 330.000 de lire sterline.

În Republica Moldova, Platon este anchetat și judecat în mai multe dosare penale, fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. El a fugit din Moldova în 2021 și a fost ulterior anunțat în căutare internațională. Omul de afaceri este inclus în listele de sancțiuni ale Canadei și Republicii Moldova, fiind calificat drept „colaborator al Rusiei în Republica Moldova”.