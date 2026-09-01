Vecinii, despre tragedia de la Măgdăcești: Păreau o familie unită

Vecinii cuplului găsit fără viață în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni, spun că au rămas șocați de tragedie. Oamenii care îi cunoșteau pe cei doi afirmă că familia părea unită și că nu au observat anterior conflicte care să prevestească un asemenea deznodământ.

„De câte ori am fost în casa lor, mereu era armonie, căldură, dragoste și respect unul față de altul”, a declarat una dintre persoanele apropiate familiei.

Alți vecini spun că au auzit o împușcătură, însă inițial au crezut că ar fi fost vorba despre o petardă. Abia după ce în zonă au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, oamenii au aflat despre cele întâmplate.

„Veneau la magazin, erau oameni pozitivi. Nu știm ce s-a întâmplat. Ieri, la amiază, doamna a fost și a cumpărat înghețată. Și el cumpăra produse pentru copii. Am rămas șocați când am auzit”, a povestit o localnică.

Unele persoane din comunitate au declarat că bărbatul ar fi manifestat gelozie, însă aceste afirmații reprezintă relatări ale vecinilor și nu au fost confirmate oficial drept motiv al tragediei.

Despre cazul produs în Măgdăcești, oamenii legii au fost alertați în dimineața zilei de 31 august. La fața locului au fost găsiți fără viață doi soți, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani.

Potrivit informațiilor preliminare comunicate de poliție, principala ipoteză examinată este că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care și-ar fi pus capăt zilelor. În gospodărie se aflau și două dintre cele trei fiice ale cuplului, care au alertat serviciile de urgență.

În apropierea celor două victime a fost depistată arma din care s-ar fi tras. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, inclusiv modul în care arma a fost procurată și deținută.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a clarifica exact împrejurările în care s-a produs tragedia.