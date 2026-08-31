Cuplul decedat la Criuleni a lăsat în urmă trei copii, dintre care doi minori: Autoritățile caută un tutore

Cei trei copii rămași fără părinți în urma tragediei de la Criuleni sunt acum în grija asistenților sociali. Autoritățile caută un tutore și analizează posibilitatea ca aceștia să fie preluați de persoane din familia extinsă.

„Trei copii din raionul Criuleni au rămas fără ocrotire părintească, în urma unei tragedii produse în această zi. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul structurii teritoriale de asistență socială, este alături de cei trei copii și întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca aceștia să beneficieze, în această perioadă dificilă, de protecție, siguranță și sprijin.

Specialiștii din domeniul asistenței sociale, împreună cu autoritatea tutelară locală și celelalte instituții competente, au intervenit pentru evaluarea situației copiilor și identificarea celor mai potrivite măsuri de protecție și îngrijire. În funcție de necesitățile identificate, copiilor le vor fi oferite serviciile sociale și psihologice necesare.

În prezent, sunt depuse eforturi pentru identificarea persoanelor din familia extinsă sau din rețeaua de suport care le-ar putea oferi copiilor un mediu sigur și stabil. Totodată, autoritățile competente vor continua monitorizarea situației și vor identifica, împreună cu familia extinsă și rețeaua de suport, cea mai potrivită soluție pentru asigurarea continuității îngrijirii copiilor”, menționează responsabilii.

Două persoane au fost găsite moarte, în această dimineață, într-o localitate din raionul Criuleni. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani. Poliția a fost alertată de fiica celor doi, în vârstă de 15 ani.

Bărbatul din Criuleni care și-a împușcat soția apoi s-a sinucis, ar fi avut ordin de restricție în urma unui act de violență. Potrivit informațiilor, cuplu avea trei copii. Fiica cea mare, de 24 de ani, care trebuie curând să nască, iar mezina familiei mâine merge în clasa I.