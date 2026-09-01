Descoperire macabră la Cahul: Cadavrele a două femei, găsite într-un apartament

Cadavrele a două femei, mamă și fiică, au fost descoperite într-un apartament din Cahul, după ce niște localnici au chemat Poliția din cauza mirosului înțepător.

Totul s-a întâmplat ieri, 31 august, în jurul orei 22:00.

„La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii. Apartamentul era încuiat din interior, iar în locuință au fost depistate două persoane fără semne de viață – o femeie de 64 de ani și fiica acesteia, de 36 de ani, care avea grad de dizabilitate. Potrivit constatărilor preliminare vizuale, fiica prezenta semne de asfixiere, iar mama acesteia – de strangulare”, comunică Poliția.

În locuință a fost depistat și un bilet de adio, lăsat de femeie.

Corpurile neînsuflețite au fost îndreptate spre expertiză, iar cazul este documentat în continuare.