Justiție

Descoperire macabră la Cahul: Cadavrele a două femei, găsite într-un apartament

Photo of Timpul.md Timpul.md1 septembrie 2026
0 0

Cadavrele a două femei, mamă și fiică, au fost descoperite într-un apartament din Cahul, după ce niște localnici au chemat Poliția din cauza mirosului înțepător.

Totul s-a întâmplat ieri, 31 august, în jurul orei 22:00.

„La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii. Apartamentul era încuiat din interior, iar în locuință au fost depistate două persoane fără semne de viață – o femeie de 64 de ani și fiica acesteia, de 36 de ani, care avea grad de dizabilitate. Potrivit constatărilor preliminare vizuale, fiica prezenta semne de asfixiere, iar mama acesteia – de strangulare”, comunică Poliția.

În locuință a fost depistat și un bilet de adio, lăsat de femeie.

Corpurile neînsuflețite au fost îndreptate spre expertiză, iar cazul este documentat în continuare.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md1 septembrie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *