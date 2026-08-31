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Elevii din Republica Moldova revin mâine, 1 septembrie, în bănci pentru un nou an de studii

Photo of Timpul.md Timpul.md31 august 2026
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Vacanța de vară se încheie pentru elevii din Republica Moldova. Mâine, 1 septembrie, școlile își redeschid ușile, iar elevii revin în bănci pentru un nou an de studii.

Calendarul aprobat de MEC stabilește că anul de studii 2026-2027 începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027. Semestrul I va dura până la 24 decembrie 2026, iar semestrul II începe pe 11 ianuarie 2027. 

Ce prevede noul an școlar

MEC a aprobat calendarul și planul-cadru pentru 2026–2027. Printre prevederi:

  •  1 septembrie 2026 – începutul anului de studii; 
  •  24 octombrie – 1 noiembrie 2026 – vacanța de toamnă; 
  •  25 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 – vacanța de iarnă; 
  •  1–8 martie 2027 – vacanța de primăvară; 
  •  1–10 mai 2027 – vacanța de Paști; 
  •  31 mai 2027 – încheierea anului de studii pentru majoritatea elevilor; 
  •  pentru clasele a IX-a și a XII-a, anul de studii se încheie pe 25 mai 2027.  

O noutate pentru anul 2026–2027 este organizarea tezelor semestriale în ultima lună a fiecărui semestru. Elevii de liceu vor putea, de asemenea, să aleagă aceeași disciplină pentru teza la solicitare atât în sesiunea de iarnă, cât și în cea de vară. 

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Photo of Timpul.md Timpul.md31 august 2026
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Timpul.md

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