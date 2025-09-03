Veronica Drăgălin a plecat la Washington. Forțată să demisioneze de regimul PAS, Drăgălin lucrează din nou ca avocat

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, care a fost, practic, forțată de guvernarea PAS să demisioneze din funcție, venind și cu o modificare a legii prin care se lichida instituția pe care aceasta a condus-o, nu mai e șomeră. Veronica Dragalin a revenit în Firma de avocatură, unde a activat anterior, într-o funcție de parteneriat, la filiala din Washington. Anunțul a fost făcut chiar de către compania Jones Day.

„Jones Day o primește, din nou, pe Veronica Dragalin, fosta procuror-șefă a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova. Veronica se alătură ca partener în cadrul practicii de Investigații și Apărare în Avocați, cu sediul în Biroul din Washington.

În cea mai recentă funcție a sa, Veronica a supervizat investigarea și urmărirea penală a peste 700 de cazuri de corupție la nivel înalt în țara sa natală, Moldova, ceea ce i-a adus Premiul Robert S. Tucker pentru Excelență în Procuratură în 2023.

Anterior, asociată la Jones Day, între 2011 și 2016, Veronica și-a început cariera ca avocat litigant în domeniul afacerilor în Biroul din Los Angeles al Firmei, înainte de a petrece șase ani ca procuror adjunct al SUA pentru Districtul Central din California”, a menționat firma angajatoare în anunțul său public.

Pe 19 ferburiarie 2025, Veronica Dragalin a anunțat că pleacă din fruntea Procuraturii Anticorupție. Într-un discurs pe rețele, unde a criticat, din nou, proiectul PACCO, ultima a declarat că a depus o cerere de demisiei pe numele Procurorului General.

În cererea de demisie, șefa PA a subliniat că a luat această decizie pentru a opri inițiativa PAS de lichidare a PA și PCCOCS.