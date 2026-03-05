VIDEO | Renato Usatîi: O persoană foarte influentă din Moldova ar sta în umbră în dosarul de contrabandă cu armament

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că în spatele dosarului privind contrabanda cu armament ar sta „o persoană foarte influentă” din Republica Moldova, care ar acționa din umbră.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV, unde politicianul a afirmat că instituțiile de drept ar trebui să ofere mai multe informații despre acest caz.

Potrivit lui Usatîi, rolul acestei persoane ar trebui clarificat oficial de către organele competente. Liderul Partidului Nostru a îndemnat jurnaliștii să solicite date suplimentare de la instituțiile de drept pentru a afla despre cine este vorba.

„Există o persoană foarte influentă din Republica Moldova care stă în umbră în acest dosar”, a declarat Renato Usatîi în cadrul emisiunii.

Politicianul nu a oferit însă nume sau alte detalii despre persoana la care face referire.

Amintim că un camion, încărcat cu unități militare, a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. S-a întâmplat la 20 noiembrie, la ora 02:30. În documentele de călătorie era trecut, la rubrica transport, deșeuri metalice. În urma controlului, însă, a fost descoperit armament și muniție, 20 de lansatoare de rachete antitanc, șapte lansatoare de grenade, încărcate cu muniția aferentă, precum și elemente din două drone dezasamblate.

Munițiile ar fi fost introduse în Republica Moldova prin contrabandă, pe parcursul mai multor curse efectuate de un transportator care venea periodic din Ucraina. Potrivit Procuraturii Generale, încărcătura era camuflată, preluată dintr-un depozit neidentificat, iar ulterior predată mai multor complici.