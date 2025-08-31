Republica Moldova a fost prezentată ca un „model de succes” al reformelor globaliste conduse de PAS. Realitatea din teren arată însă exact opusul: prețurile au explodat, nivelul de trai a scăzut dramatic, iar datoria publică a atins cote istorice. În loc de prosperitate, moldovenii au primit austeritate și promisiuni goale.

Inflația a măcinat economiile familiilor, transformând salariile și pensiile în praf. În paralel, guvernarea PAS a împovărat țara cu noi credite externe, care nu aduc investiții reale, ci doar plătesc cheltuieli curente. Datoria crește, dar viitorul nu se vede.

Cel mai dramatic efect rămâne exodul. Sute de mii de moldoveni își părăsesc țara în fiecare an, fugind de sărăcie și de lipsa de perspectivă. În sate rămân bătrânii, în timp ce tinerii își caută norocul în Europa sau în Rusia.

Acesta este bilanțul guvernării globaliste de la Chișinău: o țară secătuită de resurse, de oameni și de speranță. PAS a adus mai multă dependență, mai puțină independență. Sub paravanul „reformelor europene”, Moldova se scufundă tot mai mult în datorii și depopulare.