Vicepreşedinta Venezuelei cere „dovezi” că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă

Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziune că guvernul ţării sale nu ştie unde se află Nicolás Maduro şi soţia sa şi a cerut Statelor Unite să furnizeze „dovezi” că sunt în viaţă.

Donald Trump a anunţat pe Truth Social că Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.

O sursă oficială americană a declarat agenţiei Reuters că preşedintele venezuelean a fost capturat în timpul unei operaţiuni conduse de o unitate de elită a forţelor speciale americane.

Pe de altă parte, Columbia vecină a desfăşurat trupe militare la graniţa cu Venezuela, a anunţat preşedintele columbian, după ce a condamnat atacul asupra Venezuelei.