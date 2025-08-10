Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără

Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că o soluție negociată în războiul dintre Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice eventual acord de pace va lăsa atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, relatează Reuters.

Vance susține că SUA își dorește o înțelegere pe care să o poată accepta ambele țări.

„Nu va face pe nimeni super fericit. Atât rușii, cât și ucraineni, probabil, la finalul zilei, vor fi nemulțumiți în legătură cu asta”, a declarat oficialul american într-un interviu pentru Fox News care a fost difuzat duminică.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, în 15 august, în Alaska, pentru a negocia o încheiere a războiului din Ucraina. „Va fi un schimb de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a declarat liderul Statelor Unite.

Sâmbătă, președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina nu își poate încălca legea fundamentală pe chestiuni ce țin de teritoriu, afirmând că „ucrainenii nu își vor oferi teritoriul în dar ocupanților”.

În interviul pentru Fox News, care a fost înregistrat vineri, JD Vance a mai spus că SUA lucrează la programarea de discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar că nu crede că ar fi productiv să se întâlnească președinții Rusiei și Ucrainei înainte de a vorbi cu Trump.

„Suntem într-un punct în care încercăm să ne dăm seama, sincer, cum să programăm și chestii de genul acesta, legate de când s-ar putea așeza la masă acești trei lideri și să discute despre încheierea acestui conflict”, a adăugat vicepreședintele SUA.

Un oficial al Casei Albe a declarat sâmbătă pentru Reuters că președintele Trump este deschis față de posibilitatea de a ține un summit trilateral cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în Alaska, dar că în prezent planul prevede o discuție bilaterală cu omologul rus.

Ucraina se coordonează cu aliații săi europeni

După anunțul lui Trump de vineri, Ucraina și aliații săi europeni au încercat să prezinte un front unit, potrivit The New York Times.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis o declarație comună în care afirmă că „rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, au declarat liderii europeni.

După câteva ore, președintele Volodimir Zelenski a transmis pe rețelele sociale un mesaj de recunoștință „tuturor celor care sunt alături de Ucraina”.

„Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil și sunt recunoscător tuturor celor care sunt alături de Ucraina și de poporul nostru astăzi, pentru pacea în Ucraina, care apără interesele vitale de securitate ale națiunilor noastre europene”, a scris el pe X.

Mesajele coordonate au venit după dialogurile pe care le-a purtat Volodimir Zelenski sâmbătă cu liderii europeni. Tot sâmbătă, oficiali ucraineni și europeni s-au întâlnit cu JD Vance și alți reprezentanți ai SUA, sâmbătă, în apropiere de Londra.

„Sperăm și presupunem că guvernul Ucrainei, că președintele Zelenski vor fi implicați în această întâlnire”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, duminică, într-un interviu pentru ARD.