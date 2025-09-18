Victoria Furtună riscă să rămână fără cetățenia română

Autoritǎțile din România analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare. Deocamdatǎ, nu se ştie motivul pentru care aceasta ar putea rămâne fără cetǎțenie.

Motivele pentru care se poate retrage cetățenia sunt prevăzute în legea 21/1991.

„(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

b) este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase.”, se arată în articolul 25 al legii.

Sursele Euronews lasă de înțeles că ar putea fi vorba despre articolul 25, litera B, al legii care prevede motivele pentru care poate fi retrasă cetățenia cuiva.

Procedura de ridicare a cetățeniei române este în lucru și este confirmată de Bruxelles și de Poliția Moldova.