VIDEO A fost haos noaptea trecută la Kiev: Rusia a atacat cu zeci de rachete balistice și rachete hipersonice în capitala Ucrainei

Cel puţin o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui atac masiv cu rachete balistice ruseşti asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Capitala Ucrainei a fost ţinta a 31 de rachete balistice şi a opt rachete hipersonice Zircon

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones. As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Capitala a fost ţinta a 31 de rachete balistice şi a opt rachete hipersonice Zircon, au raportat canalele de monitorizare de pe Telegram, toate lansate în puţin peste o oră.

„A fost cea mai înfricoşătoare noapte din viaţa mea”, a declarat Eleonora Belei, în vârstă de 30 de ani, pentru Kyiv Independent, în faţa blocului său de apartamente avariat din cartierul Lukianivska, o zonă situată în partea de nord-vest a centrului Kievului, care este frecvent ţinta atacurilor ruseşti.

Horrific aftermath of Russia's ballistic missile attack on Kyiv. The city suffered extensive damage across multiple districts. One person killed, seven more injured. Residential buildings, an office building, vehicles, a dormitory, warehouses, a supermarket, and the entrance… https://t.co/fC3r8B5xml pic.twitter.com/JrK7QFdg5F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2026

„Acest cartier a fost atacat aproape în fiecare lună în acest an, dar a fost prima dată când rachetele au trecut atât de aproape”, a adăugat Belei.

O serie de explozii s-a auzit pentru prima dată în Kiev în jurul orei 01:30, ora locală, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat în centrul şi estul Ucrainei.

Acest lucru a continuat până la ora 02:38, ora locală, în timp ce forţele ruse au bombardat oraşul cu un număr neobişnuit de mare de rachete balistice şi hipersonice.

Forţele Aeriene ale Ucrainei nu au confirmat încă numărul total de rachete care au vizat capitala, raportând mai multe salve de rachete balistice îndreptate spre Kiev începând cu ora 1:24 dimineaţa, ora locală.

Şase dintre răniţi au fost internaţi în spital. Alte cinci persoane au fost salvate din clădirile avariate, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

În districtul Dniprovski, a izbucnit un incendiu într-o clădire de cămin din cauza resturilor căzute, iar în apropierea unui centru comercial s-a semnalat prezenţa fumului, a raportat Klitschko.

„În districtul Desnianski, o lovitură a lovit terenul unei proprietăţi comerciale. De asemenea, au fost semnalate incendii la autovehicule”, a declarat acesta, adăugând că a luat foc şi un depozit.

Patru persoane salvate

Au izbucnit incendii pe acoperişul unui supermarket şi al unei clădiri rezidenţiale din apropiere, ca urmare a unui atac cu rachete ruseşti în districtul Solomianski din Kiev.

Resturi au căzut lângă o clădire de nouă etaje într-o altă locaţie din district, spărgând geamurile complexului, a spus Klitschko, adăugând că o persoană a fost salvată de la etajul al doilea.

Patru persoane au fost salvate dintr-o clădire rezidenţială de cinci etaje cuprinsă de flăcări în cartierul Solomianski, a declarat Klitschko.

„În raionul Şevcenkovskii, o aripă cu trei etaje a unei clădiri administrative a luat foc în urma căderii unor resturi. De asemenea, au fost avariate peste zece maşini parcate”, a declarat Klitschko, adăugând că geamurile unei clădiri rezidenţiale din apropiere au fost sparte şi că s-au semnalat incendii în clădirile din vecinătate.

Autorităţile au primit, de asemenea, informaţii privind un atac asupra unei clădiri rezidenţiale din raionul Sviatoşnski al oraşului, a precizat el.

Mai multe incendii au izbucnit la depozite şi la o unitate logistică din regiunea Kiev, în apropierea suburbiei Bucha, a raportat Serviciul de Urgenţă al Statului.

Staţia Lukianivska a metroului din Kiev este închisă temporar din cauza avariilor suferite la o intrare la suprafaţă, provocate de o explozie, au declarat autorităţile.

Atacuri regulate ale Rusiei

Rusia lansează în mod regulat atacuri mortale asupra infrastructurii civile din oraşe de pe întreg teritoriul Ucrainei, pe măsură ce îşi continuă războiul.

Într-un atac desfăşurat în timpul nopţii, cu doar câteva zile înainte, pe 16 iulie, Rusia a lovit cu putere capitala Ucrainei cu rachete balistice, ucigând cel puţin două persoane şi rănind alte şase.

În ultimele săptămâni, Kievul a fost ţinta mai multor atacuri ruseşti de amploare, în contextul în care Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete de apărare aeriană Patriot, necesare pentru interceptarea rachetelor balistice.

Pe 8 iulie, patru persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite după ce Rusia a lansat drone şi rachete balistice împotriva Kievului pentru a treia oară în decurs de câteva zile.

În noaptea de 6 iulie, Rusia a lansat valuri de rachete şi drone către Kiev, ucigând cel puţin 26 de persoane şi rănind alte zeci, printre care şapte copii, la câteva ore după ce preşedintele Volodymyr Zelensky a avertizat asupra unui atac la scară largă care viza capitala.

Alte 31 de persoane au fost ucise, iar cel puţin 102 au fost rănite după ce rachetele şi dronele de atac ruseşti au lovit Kievul în noaptea de 2 iulie.

