Leova cheltuiește mai mult după amalgamare. Foștii primari au devenit viceprimari

Amalgamarea orașului Leova cu localitățile vecine nu a dus, deocamdată, la reducerea cheltuielilor administrației publice locale. Din contra, costurile pentru funcționarea administrației au crescut, inclusiv cele pentru salarizarea angajaților. Declarația a fost făcută de primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, în cadrul emisiunii “Realitatea te privește” de la Realitatea TV.

Edilul spune că autoritățile au ales să păstreze aproape toți angajații din fostele primării, iar foștii primari ai localităților unite au devenit viceprimari.

„Noi nu am pierdut specialiști și angajați. Conceptul de la Leova de multe ori a fost prezentat ca exemplu, inclusiv de domnul secretar general Buzu. Noi am ales să mergem pe formula în care să păstrăm practic toți angajații. Primarii au devenit viceprimari”, a declarat Alexandru Bujorean.

Potrivit lui, în prima etapă a reformei obiectivul principal nu este reducerea cheltuielilor, ci asigurarea continuității serviciilor pentru cetățeni.

„La prima etapă nu trebuie să urmărim optimizări financiare. Mai mult decât atât, cheltuielile chiar cresc, inclusiv cele de salarizare, pentru că după amalgamarea a patru și mai multe localități se permite alocarea anumitor stimulente salariale și sporuri salariale”, a explicat primarul.

Pentru ca locuitorii satelor integrate să nu fie nevoiți să se deplaseze la Leova pentru soluționarea problemelor administrative, în fiecare localitate a fost menținut un centru unificat de prestări servicii.

„În fiecare localitate a rămas un centru unificat de prestări servicii. Secretarul Consiliului, în cazul nostru, a ajuns specialist CUPS. Cererile cetățenilor sunt procesate la nivel local. Nu este necesar să se deplaseze”, a precizat Alexandru Bujorean.

Primarul a menționat că, până la alegerile locale din 2027, consiliile locale și administrațiile localităților componente vor activa în regim obișnuit, urmând ca după scrutin să fie pusă în aplicare noua structură administrativă. Alexandru Bujorean susține că succesul amalgamării nu trebuie evaluat doar prin prisma reducerii cheltuielilor, ci prin calitatea serviciilor oferite cetățenilor și prin capacitatea administrației de a răspunde necesităților comunităților.

Potrivit edilului, după unificare, mai multe resurse au fost direcționate către localitățile rurale integrate, unde era nevoie de investiții suplimentare. Totodată, administrația municipiului Leova a obținut până la 5 milioane de lei din fonduri naționale pentru reparația drumurilor locale, unele lucrări fiind realizate fără contribuție din bugetul local.

Alexandru Bujorean a subliniat că reforma trebuie analizată pe termen lung, iar după alegerile locale din 2027 administrația va intra într-o nouă etapă, cu o structură aleasă în baza noului model de organizare.