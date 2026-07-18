Câți bani primește echipa care câștigă Cupa Mondială 2026. Suma uriașă pusă în joc de FIFA

Cupa Mondială din 2026 nu aduce doar trofeul suprem în fotbalul mondial, ci și cele mai mari premii financiare din istoria competiției. FIFA a mărit semnificativ fondul total de premiere pentru ediția găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, iar echipa care va ridica trofeul va încasa un premiu record.

Campioana mondială va primi 50 de milioane de dolari, cu opt milioane mai mult decât a încasat Argentina după triumful din Qatar 2022. Creșterea face parte din noul plan financiar al FIFA pentru primul Campionat Mondial cu 48 de echipe.

Campioana va încasa 50 de milioane de dolari

FIFA a aprobat un fond de premiere de 655 de milioane de dolari, destinat exclusiv recompenselor în funcție de performanțele sportive ale celor 48 de naționale participante. Suma reprezintă o creștere de aproximativ 50% față de ediția precedentă.

Distribuția premiilor este următoarea:

Locul 1 – 50 milioane de dolari

Locul 2 – 33 milioane de dolari

Locul 3 – 29 milioane de dolari

Locul 4 – 27 milioane de dolari

Sfertfinalistele – 19 milioane de dolari

Echipele eliminate în optimi – 15 milioane de dolari

Echipele eliminate în șaisprezecimi – 11 milioane de dolari

Echipele eliminate în faza grupelor – 9 milioane de dolari

Pe lângă aceste sume, fiecare națională calificată beneficiază și de fonduri acordate de FIFA pentru pregătirea și participarea la turneul final, ceea ce înseamnă că încasările totale ale campioanei depășesc 60 de milioane de dolari.

Cea mai bogată Cupă Mondială din istorie

Pe lângă extinderea competiției la 48 de echipe, FIFA a decis să mărească și contribuția financiară totală pentru turneul final. Potrivit forului mondial, distribuția financiară pentru Cupa Mondială 2026 ajunge la un nivel fără precedent, reflectând veniturile record generate de competiție.

În afara premiilor în bani, echipa câștigătoare va primi trofeul Cupei Mondiale, medaliile de aur și, în premieră, membrii lotului vor fi recompensați și cu inele de campioni, inspirate din sportul nord-american. FIFA a confirmat introducerea acestui nou simbol al victoriei înaintea finalei ediției din 2026.

Astfel, Cupa Mondială 2026 stabilește un nou standard atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar, iar naționala care va cuceri trofeul va pleca acasă cu cel mai mare premiu oferit vreodată în istoria competiției.