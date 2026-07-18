Grav accident în Hîncești. Un tânăr și-a pierdut viața

Un tânăr de 29 de ani a decedat ca urmare a unui accident rutier. Tragedia s-a produs în această dimineață pe traseul M1 din raionul Hîncești.

Potrivit IGP, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 05:25. Ajunși, polițiștii au stabilit că un automobil de model Opel Corsa, din motive care urmează a fi stabilite, a intrat într-o curbă, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe terenul adiacent.

În urma traumelor primite, şoferul a decedat la fața locului.

Expertiza biologică şi cea traseologicǎ vor stabili dacǎ acesta era sau nu în stare de ebrietate și care au fost condițiile în care mașina a derapat de pe traseu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.