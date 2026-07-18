Poliția va limita accesul în centrul Capitalei în timpul vizitei președintei Indiei

Accesul publicului în anumite zone din Chișinău va fi limitat temporar luni, 20 iulie 2026, în intervalul 07:00–22:00. Măsura este dispusă de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Indiei, Droupadi Murmu, informează Primăria Capitalei.

Restricțiile vor fi aplicate în locurile publice din centrul orașului și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, pe unde urmează să se deplaseze coloana oficială. Președinta Indiei va vizita mai multe instituții de stat.

În perimetrul vizat va fi limitată temporar și organizarea întrunirilor și a manifestărilor în masă. Totodată, nu vor putea fi efectuate lucrări de reparație a drumurilor, rețelelor electrice și termice, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și lucrări de curățare sau tăiere a arborilor.

Restricțiile nu se aplică manifestărilor social-culturale pentru care au fost depuse în prealabil declarații sau notificări și care au fost coordonate cu Primăria Chișinău și cu instituțiile de drept competente.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică. Autoritățile vor informa despre restricții persoanele fizice și juridice care organizează întruniri sau și-au exprimat intenția de a desfășura acțiuni publice pe 20 iulie în zonele menționate în dispoziția administrației municipale.