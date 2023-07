VIDEO. A plătit 600 de lei pentru benzină, dar rezervorul a rămas gol. Explicațiile administrației benzinăriei din Ialoveni

A plătit operatorilor unei benzinării 600 de lei pentru a-i alimenta mașina, iar după câțiva metri parcurși a depistat că rezervorul automobilului este gol. Cel puțin aceasta declară un bărbat cu privire la situația care ar fi avut-o la o stație PECO – la intrarea în Ialoveni. De cealaltă parte, administrația recunoaște că s-a produs o greșeală.

Cazul bărbatului care s-ar fi trezit cu rezervorul gol a fost relatat pe rețelele de socializare de fiica acestuia, scrie Newsmaker.md și Echipa.md.

„Părinții mei veneau de la Bălți. La intrarea în Ialoveni, tata a decis să alimenteze mașina cu 600 de lei”, a relatat o cititoare a canalului de Telegram „Автомобилисты Молдова”.

Ea a menționat că la benzinărie s-au apropiat de tatăl ei doi operatori ai stației PECO.

„Tata a coborât din mașină, a dat banii, unul a început să alimenteze mașina, al doilea a început să-l întrebe pe tata despre mașină… De ce aceste detalii: pentru că după 500 metri tata a înțeles că nu era deloc benzină în rezervor. Senzorul a arătat o lipsă totală de combustibil după o „alimentare” recentă”, a comunicat ea.

„Au băgat pistolul, ca și cum ar fi turnat benzină, dar de fapt s-au prefăcut doar și au încercat să distragă atenția cu discuții. Bon desigur că nu au dat. Tata s-a întors la benzinărie și le-a spus operatorilor că nu au alimentat mașina. Operatorii, la rândul lor, ar fi spus că aceasta nu se putea întâmpla și că senzorul mașinii este defect”, a relatat ea. „Haideți să punem puțin combustibil și să verificăm”, ar fi spus operatorii bărbatului.

„Mulțumesc industriei auto germane, la o mașină veche – senzorul funcționează superb. Tocmai au început să alimenteze mașina – săgețile au început să se miște. Băieții și-au dat seama că miroase a ars. (…) Și-au sunat șeful… Au verificat după program, și acolo s-a văzut că nu a avut loc o alimentare. Într-un final, părinții au pierdut mult timp, dar le-au făcut o favoare mare și le-au umplut rezervorul, menționând că sistemul putea să nu funcționeze”, a relatat ea

Vadim Afteni, care s-a prezentat drept manager al companiei Ghervas-Petrol SRL, a reacționat pe rețelele de socializare la cazul care a avut loc la benzinărie. El a scris că „operatorii au comis o greșeală la momentul programării coloanei de distribuție”.

„Pe motiv de grabă (și știu că nu e o scuză) a programat coloana la suma de 500 lei în loc de 600 lei care i-a transmis clientul. Peste ceva timp, domnii s-au apropiat cu întrebarea că nu au fost alimentați deloc”, a menționat el.

Potrivit conducerii benzinăriei alimentarea a avut loc, dar cu 100 de lei mai puțin.

„Am fost contactat de operatori să mă conectez în sistemul din aparatul de casă, să verific istoria cecurilor (apropo o mică remarcă – toate stațiile de alimentare sunt conectate la un tip de aparate de case mai special, care nu necesită o persoană care bate cecul manual, dar sunt conectate la coloanele de distribuție direct și o dată cu terminarea alimentării mașinii cecul se tipărește automat și totodată se transmite la FISC în regim online). După ce am verificat camerele video și istoria cecurilor, am depistat alimentarea (care conține codul la pistolul din care a fost alimentat). Am depistat că s-a produs alimentarea de suma de 500 lei. Am transmis operatorilor că au comis o greșeală și nu au alimentat 100 lei, la care domnii refuzau să discute cu mine sau să verifice pozele care le-am transmis operatorului cu screenshot-urile din sistem și de pe camere”, a comunicat reprezentantul benzinăriei.

Într-un final se menționează că automobilul a fost alimentat cu combustibil, dat fiind faptul că operatorii „nu erau siguri că au alimentat sau nu” mașina.

