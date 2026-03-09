Scumpirile la carburanți scapă de sub control: Motorina atinge un maxim al ultimelor 28 de luni, în timp ce guvernarea tace

Valul de scumpiri pe piața petrolieră din Republica Moldova capătă proporții alarmante, confirmând temerile privind o gestionare deficitară a securității energetice. Conform noilor prețuri plafon afișate de ANRE pentru data de 10 martie, asistăm la o majorare bruscă: un litru de motorină va costa 23,59 lei, înregistrând o creștere de 72 de bani într-o singură zi — un nivel de preț care nu a mai fost atins din noiembrie 2023. Nici benzina nu stagnează, apropiindu-se vertiginos de pragul de 25 de lei.

MOTORINA a atins cel mai mare preț din ultimii 2 ani. În mai puțin de 3 luni, prețul a reușit să crească cu 4,89 lei/litru, este cea mai mare creștere din ultimii 3 ani,

O „criză artificială” în prag de primăvară?

Majorările survin exact în momentul critic în care fermierii își fac stocurile pentru lucrările de primăvară. O motorină scumpă la început de sezon se va traduce inevitabil prin prețuri record la produsele alimentare în lunile următoare.

Deși contextul geopolitic (instabilitatea din Strâmtoarea Hormuz și creșterea cotațiilor la bursă) era previzibil, autoritățile par să nu dețină un plan de contingență. Tăcerea guvernării alimentează suspiciunile privind existența unor „scheme” de profit pe seama intermediarilor, similare cu cele din sectorul gazelor.

În absența unei intervenții ferme la nivelul Consiliului Concurenței pentru a stopa eventualele abuzuri ale speculanților, Republica Moldova riscă să intre într-o spirală inflaționistă fără precedent.

Întrebarea noastră fiind- e vorba despre e o simplă incompetență sau despre o nouă metodă de a extrage resurse din buzunarele cetățenilor prin intermediul unei crize provocate?