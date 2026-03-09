Creșteri fără precedent la carburanți. Motorina se scumpește cu 72 de bani într-o singură zi

Un litru de motorină va costa marți, 10 martie, 23,59 lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 72 de bani comparativ cu zilele precedente. Totodată, un litru de benzină va costa 24,82 lei sau cu 28 de bani mai mult.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta. Astfel, de la începutul conflictului armat din Iran, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au înregistrat o creștere accelerată de 161 dolari/tona la benzină (+23%) și de 377 dolari/tona la motorină (+50%).

În același timp, pe piețele internaționale ale petrolului se atestă creșteri fără precedent ale cotațiilor. Conform datelor publicate de Reuters, cotația petrolului Brent a depășit, la deschiderea sesiunii de tranzacționare din 9 martie, nivelul de 116 dolari/baril, înregistrând una din cele mai mari creșteri zilnice din istorie.

Experții internaționali estimează că aceste evoluții ar putea menține ridicate prețurile o perioadă mai îndelungată, chiar și în eventualitatea unei opriri rapide a conflictului, din cauza infrastructurii care a fost puternic afectată și a perturbărilor logistice din lanțul de aprovizionare.

O asemenea evoluție într-o perioadă atât de scurtă a existat doar în primăvara anului 2022, în contextul declanșării războiului din Ucraina.