VIDEO// Trump, mesaj trivial către moștenitor saudit Mohammed bin Salman: „Nu credea că va trebui să mă pupe-n fund”

Președintele american Donald Trump l-a invocat pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS), într-un discurs susținut vineri la Miami, în cadrul Forumului de Investiții FII Priority, organizat de Arabia Saudită. Declarațiile au fost făcute în fața investitorilor, iar tonul a alternat între elogiu și ironie.

Trump a început prin a-l descrie pe MBS ca pe un „mare om”, cu care a „țesut legături” de-a lungul anilor, evocând totodată o întâlnire privată recentă:

„El are puțin timp, m-a prins și mi-a spus «știi, este incredibil. Acum un an erați o țară moartă. Acum sunteți cea mai importantă țară din lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund (’kissing my ass’)”, a spus președintele american, stârnind râsete în sală.

US President Donald Trump has claimed that Saudi Arabia's Crown Prince, Mohammed bin Salman, is "kissing his ass" during a speech at an investment summit in Miami pic.twitter.com/V3uwkSd1nX — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 28, 2026

În continuare, Trump a subliniat că MBS părea să se fi așteptat la o relație diferită cu Statele Unite.

„Credea că are de-a face cu alt președinte american ratat, cu o țară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneți-i-o”, a adăugat șeful statului.

Declarațiile vin într-un context tensionat. Arabia Saudită a cerut în ultimele săptămâni menținerea ofensivelor militare împotriva Iranului, iar relația bilaterală cu Statele Unite este atent monitorizată de investitori și lideri din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, relația dintre Trump și prințul moștenitor părea să fi fost bună anterior. În noiembrie 2025, Trump a organizat un dineu somptuos la Washington, în timpul vizitei lui MBS în Statele Unite, sugerând o legătură personală strânsă între cei doi lideri.