Zeci de oameni, cu lumânări în mâini, au participat la marșul în memoria Ludmilei Vartic, în centrul capitalei

Zeci de oameni s-au adunat în centrul capitalei, în ciuda ploii, pentru a participa la „Marșul Tăcerii”, organizat în memoria educatoarei din Hîncești, Ludmila Vartic.

Participanții au pornit într-o coloană tăcută spre Ministerul Justiției, într-un gest simbolic de solidaritate cu femeile supuse violenței.

Manifestanții au lăsat lumânări aprinse pe pragul de la intrarea în Ministerul Justiției.

Printre participanții la marș, au fost observați și deputați din opoziție.