VIDEO. Alunecare de teren în India: Mai multe clădiri au fost distruse

O alunecare de teren care s-a produs într-o zonă montană din India a distrus mai multe clădiri, potrivit Sky News.

Incidentul s-a produs în statul Himachal Pradesh. Cel puțin opt clădiri s-au prăbușit și altele au fost avariate în timpul unei masive alunecări de teren.

Este ultimul incident dintr-o serie de dezastre care au lovit Himalaya și care au ucis sute de oameni doar în această lună.

Miercuri, în altă parte a regiunii, 12 persoane au fost ucise. În total, peste 250 de persoane au murit și cel puțin 40 sunt date dispărute în Himachal Pradesh. Autoritățile spun că pagubele au valoarea de circa 1,2 miliarde de dolari.

Catastrofele sunt provocate de precipitațiile abundente. Autoritățile sunt în stare de alertă și numeroși localnici au fost evacuați.

#UPDATE | #HimachalPradesh: Four buildings collapse in #Kullu's Anni town this morning after #landslide. pic.twitter.com/62IsQYrPtj

— The Times Of India (@timesofindia) August 24, 2023