VIDEO. Ambasadorul rus în Polonia nu a fost lăsat de activiștii pro-ucraineni să depună flori la monumentul soldaților Armatei Roșii

Activiștii ucraineni și pro-ucraineni nu i-au permis ambasadorului rus la Varșovia, Serghei Andreev, să depună flori la monumentul soldaților Armatei Roșii din capitala Poloniei, pe 9 mai.

De asemenea, câteva sute de oameni îl așteptau pe ambasador la cimitirul din Varșovia, unde se află memorialul. Oamenii l-au înconjurat pe ambasador, și pe cei care-l însoțeau, și nu le-au permis să meargă la memorial, scrie Radio Svoboda.

De asemenea, ambasadorul a spus pentru Ria Novosti că nu a avut de suferit. Într-un final, el a fost nevoie să plece, menționând că ar putea încerca mai târziu să se întoarcă pentru a depune flori.

