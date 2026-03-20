VIDEO Anchetă de serviciu după ce doi polițiști au verificat ilegal telefonul unei tinere LGBT. Șeful IGP: „Au fost scăpări”

Poliția a inițiat o anchetă de serviciu în urma acuzațiilor conform cărora doi polițiști ar fi cerut mită unei tinere din comunitatea LGBT, după ce i-ar fi citit mesajele private și i-ar fi văzut fotografiile din telefon. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru ZdG că nu-și poate acuza colegii fără probe, dar acțiunile acestora vor fi documentate.

Tânăra susține că polițiștii i-au verificat telefonul, au descoperit fotografii intime cu ea și partenera sa și au amenințat-o cu probleme legale, spunându-i că „este ilegal să fii homosexuală”. Aceștia i-ar fi cerut 3.000 de lei pentru a rezolva situația pe loc.

Ziarul de Gardă a publicat o înregistrare cu discuția dintre tânăra vizată și al doilea echipaj de poliție, chemat pentru a documenta situația.

Potrivit tinerei, polițiștii s-au apropiat de ea sub pretextul unei verificări a consumului de droguri. În replică, unul dintre polițiștii din al doilea echipaj, care s-a prezentat drept șeful celor doi, chemat pentru a clarifica situația, a explicat că astfel de controale fac parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a consumului de droguri: „Sunt cazuri când ascund și în chiloți fetele, verificăm când este cea mai mică suspiciune”.

Tânăra a povestit că i-ar fi fost „smuls telefonul din mână”, iar în timp ce unul dintre polițiști îi atrăgea atenția că unul dintre cei doi câini nu avea botniță, celălalt i-ar fi verificat „mesaje și fotografii intime și personale de anul trecut”. Potrivit acesteia, polițiștii ar fi găsit imagini cu ea și partenera sa. „Nu era pornografie sau altceva, doar ne îmbrățișam”, a explicat tânăra.

„M-au întrebat dacă sunt lesbiană și că pentru așa ceva pot să fiu aruncată din țară (…) Mi-au spus că pot să merg la comisariat sau să rezolvăm problema pe loc, cu 3.000 de lei”, a mai relatat fata.

Tânăra și-ar fi recuperat telefonul după ce le-a spus polițiștilor că își va suna prietena pentru a aduce banii. Când prietena ei a ajuns la fața locului și a început să-i fotografieze pe polițiști, aceștia ar fi plecat.

„Îmi cer scuze pentru subalterni”

Tânăra le-a spus polițiștilor din cel de-al doilea echipaj sosit ulterior că este dispusă să facă orice test pentru a demonstra că nu consumă droguri. Unul dintre polițiști a afirmat că colegii săi intenționau să-i întocmească un proces-verbal, însă nu ar fi avut formulare și ar fi plecat pentru a le aduce. Acesta a mai spus că: „Sunt băieți tineri și nu cunosc suficient legea”. Totodată, acesta și-a cerut scuze din numele colegilor săi și a spus că vor avea „probleme mari”.

„Eu îmi cer scuze pentru subalternii mei; ei sigur că nu au procedat corect; au exagerat puțin. Eu înțeleg perfect. În locul dvs. Probabil aș fi procedat la fel. În același timp, știu cum ei lucrează: ei lucrează multe ore, uneori fără pauze, fără odihnă, și ceea ce s-a întâmplat poate a fost pentru că nu erau odihniți; mai sunt și tineri”, a declarat polițistul.

Înregistrarea audio a discuției dintre tânăra vizată și polițiști mai arată un schimb de replici:

„- Dumneavoastră înregistrați discuția noastră? – Dar ar trebui să o înregistrăm? – Nu, doar întrebăm ca să știm cum să discutăm cu dumneavoastră. – Nu, nu înregistrăm”.

Șeful Poliției: „Au fost scăpări”

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru ZdG că, deși acuzațiile la adresa polițiștilor sunt grave, nu se pot face acuzații fără dovezi concrete:

„Ei (al doilea echipaj, n.r.) au încercat să explice fără a cunoaște la rândul lor, însă au încercat să găsească linia mediană. Ei nu au justificat acțiunile colegilor lor, dar nici nu puteau să confirme că este cu certitudine așa. Au fost scăpări; indiferent de cum stau lucrurile, trebuia să preia plângerea, însă toate acțiunile sunt verificate în cadrul unei anchete interne”.

Referindu-se la declarația președintei Genderdoc-M, Angelica Frolov, precum că „IGP minte”, Cernăuțeanu a spus că afirmațiile sunt „regretabile”.

„Este dificil să spun că doamna Frolov are dreptate, pentru că acest lucru ar presupune să acuzăm imediat unii angajați, fără dovezi clare (…) Eu aș putea spune că discuția cu cel de-al doilea echipaj a fost provocatoare. Au încercat să-i provoace pe angajați, dar noi am văzut un echilibru al angajaților. Dar trebuie să elucidăm toate aceste acțiuni în cadrul anchetei de serviciu”, a mai declarat șeful IGP.

Genderdoc-M condamnă reacția poliției

Într-un comunicat, Centrul de Informații Genderdoc-M a condamnat prima reacție a Poliției, subliniind că, dacă acuzațiile se confirmă, va fi vorba nu doar de corupție și abuz de putere, ci și de tratament discriminatoriu și degradant aplicat unei persoane din comunitatea LGBTQ+.

„În loc să anunțe prompt o investigație imparțială și transparentă, Poliția Republicii Moldova a ales să publice un mesaj defensiv, în care neagă acuzațiile și mută accentul de pe fapte asupra persoanelor care au avut curajul să vorbească despre caz. Considerăm această reacție drept o tentativă de intimidare, de discreditare publică și un atac direct asupra apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin menționarea nominală a Angelicăi Frolov”, se mai arată în comunicat.