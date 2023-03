VIDEO. Armata ucraineană aruncă în aer un pod de cale ferată în interiorul orașului Bahmut. Armata Kievului dă asigurări că nu este un indiciu al retragerii din oraș: „Nu răspândiți panica”

Forțele armate ucrainene au aruncat în aer restul unui pod de cale ferată din interiorul orașului Bahmut, potrivit forțelor ucrainene și a unor înregistrări video din rețelele de socializare geolocalizate de CNN.

Anterior, podul fusese deteriorat de forțele ucrainene în luna august, iar acum a fost aruncat în aer.

Videoclipul exploziei controlate a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare vineri, împreună cu informații neconfirmate că ar fi un semn că forțele ucrainene se pregătesc să se retragă din oraș.

Ukrainian forces blowing up a railway bridge somewhere near Bakhmut. pic.twitter.com/sGtq2geMCp

— Clash Report (@clashreport) March 3, 2023