VIDEO. Artistele care strângeau bani pentru armata Ucrainei: ”La o oră după acest concert, au fost ucise de o rachetă rusească”

Atacul cu rachete al Rusiei asupra unui cartier de locuințe din Zaporojie a făcut două victime, două tinere care cântau pe străzi pentru a ajuta armata ucraineană.

Informația a fost furnizată de publicația ucraineană Kiev Post, care a publicat și un filmuleț cu cele două artiste.

”Videoclipul le prezintă pe Svitlana și Hristina, cântărețe stradale care strângeau bani pentru armata ucraineană. La o oră după această reprezentație, fetele au fost ucise de o rachetă rusă. Ieri au cântat lângă locul din Zaporojie atacat de Rusia cu rachete. Aveau 19 și 21 de ani”, se arată într-un mesaj pe Twitter al site-ului de informații.

The video shows Svitlana and Hrystyna, street singers who raise money for the Ukrainian army – An hour after this performance, the girls were killed by a Russian missile.

Yesterday they sang near the site of the Russian attack on #Zaporizhzhia. They were 19 and 21 years old.… pic.twitter.com/Nj2zJhJYNN

— KyivPost (@KyivPost) August 10, 2023