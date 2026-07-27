Incendiile de vegetație se apropie de Bordeaux. Sute de mii de persoane au fost evacuate, iar hoții au început să-și facă apariția în suburbiile pustii ale orașului

Hoții au apărut în suburbiile pustii ale orașului Bordeaux, în timp ce un incendiu terifiant a ajuns la o distanță de 11 kilometri de localității.

În zonele evacuate, poliția a intensificat patrulele pentru a preveni furturile și jafurile. Autoritățile au confirmat mai multe arestări, inclusiv a unei femei surprinse cu bijuterii și obiecte despre care nu a putut explica proveniența și a unui bărbat care transporta zeci de sticle de vin despre care anchetatorii susțin că proveneau dintr-o locuință evacuată.

Pentru a preveni infracțiunile , cum ar fi spargerile, poliția din Gironde a desfășurat un sistem de securitate masiv, funcțional 24 de ore pe zi, în zona evacuată.

Duminică, o femeie în vârstă de 45 de ani, deja cunoscută autorităților din Bordeaux, a fost arestată după ce a fost prinsă cu o geantă plină de bijuterii, unelte și obiecte decorative.

Ea nu a putut să le explice poliției de unde provin, a relatat ziarul Le Parisien.

Sâmbătă, un bărbat a fost reținut în Eysines cu 44 de sticle de vin Grand Cru furat, găsite în mașina sa, despre care poliția susține că au fost furate dintr-o casă evacuată.

Un incendiu de vegetație de proporții continuă să avanseze spre orașul francez Bordeaux, determinând evacuarea a sute de mii de persoane din sud-vestul Franței și mobilizarea unuia dintre cele mai ample dispozitive de intervenție din ultimele decenii. Autoritățile avertizează că focul rămâne necontrolat, iar condițiile meteorologice favorizează extinderea acestuia.

Flăcările au ajuns la aproximativ 11 kilometri de Bordeaux, un oraș cu peste 270.000 de locuitori, în timp ce zona metropolitană numără aproximativ 850.000 de persoane. Deocamdată nu a fost dispusă evacuarea orașului, însă autoritățile locale au elaborat scenarii pentru o eventuală evacuare totală, dacă incendiul va continua să avanseze.

Turiștii sunt sfătuiți să evite regiunea

Prefectul regiunii Gironde, Sophie Brocas, le-a cerut turiștilor să amâne călătoriile în zonă până când incendiile vor fi aduse sub control.

„Îi rugăm pe turiști să nu vină în această regiune până când situația nu va fi stabilizată. Celor care se află deja aici le recomandăm să ia în calcul schimbarea destinației”, a declarat aceasta.

În total, aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate din sud-vestul Franței, unde incendiile au distrus peste 42.000 de hectare de pădure, într-unul dintre cele mai mari incendii forestiere înregistrate în țară după cel de-al Doilea Război Mondial.

Incendiul și-a creat propriul sistem meteorologic

Pompierii spun că amploarea incendiului îl face extrem de dificil de controlat. Potrivit Federației Naționale a Pompierilor din Franța (FNSPF), incendiul a generat un fenomen rar, cunoscut sub numele de pyrocumulonimbus, un nor format de căldura extremă a flăcărilor, care produce proprii curenți de aer și chiar descărcări electrice capabile să declanșeze noi incendii.

„Avem de-a face cu un incendiu care își creează propriii curenți de aer și chiar vârtejuri. Evoluția lui este imprevizibilă și foarte greu de controlat”, a declarat căpitanul Nicolas Braz, unul dintre coordonatorii intervenției.

Eric Brocardi, purtător de cuvânt al FNSPF, a comparat lupta cu flăcările cu „o confruntare între David și Goliat”, subliniind că echipele încearcă să identifice punctele vulnerabile ale incendiului pentru a-i încetini înaintarea.

Mobilizare fără precedent

La intervenție participă aproximativ 2.500 de pompieri, 1.500 de militari și peste 1.200 de polițiști. Operațiunile sunt sprijinite din aer de aeronave specializate în stingerea incendiilor, inclusiv un avion militar A400M adaptat pentru lansarea apei și a substanțelor ignifuge.

Franța se bazează într-o mare măsură pe pompierii voluntari, care reprezintă aproape 80% din efectivele naționale. Mulți dintre aceștia sunt mobilizați încă de la începutul verii, sezonul incendiilor debutând mai devreme decât în mod obișnuit.

În sprijinul echipelor de intervenție au venit și agricultori din regiune, care folosesc tractoare și cisterne pentru a transporta apă către zonele afectate.

„Am venit să ajutăm pentru că, dacă s-ar întâmpla același lucru în regiunea noastră, ne-am dori ca și alții să facă la fel”, a declarat fermierul Pascal Roudier.

Infrastructură afectată și măsuri de securitate

Din cauza extinderii incendiului, principala autostradă la sud de Bordeaux a fost închisă traficului, cu excepția vehiculelor de intervenție, iar circulația trenurilor în zonă a fost suspendată.

Ministerul francez al Apărării a anunțat că au fost luate măsuri speciale pentru protejarea obiectivelor industriale din apropierea orașului, inclusiv a unor instalații din sectorul aerospațial.

În zonele evacuate, poliția a intensificat patrulele pentru a preveni furturile și jafurile. Autoritățile au confirmat mai multe arestări, inclusiv a unei femei surprinse cu bijuterii și obiecte despre care nu a putut explica proveniența și a unui bărbat care transporta zeci de sticle de vin despre care anchetatorii susțin că proveneau dintr-o locuință evacuată.

Podgoriile din Bordeaux, amenințate de fum

Incendiul amenință și podgoriile pentru care regiunea Bordeaux este cunoscută la nivel mondial.

Charles-Henri Gonet, proprietarul domeniului viticol Château Haut-Bacalan, aflat în apropierea frontului de foc, spune că, deși vița-de-vie este puțin probabil să fie distrusă de flăcări, fumul ar putea compromite recolta din acest an.

„Sperăm să plouă înainte de recoltare, astfel încât fumul să fie îndepărtat de pe struguri. În caz contrar, o parte din producție ar putea fi compromisă”, a declarat acesta.

Specialiștii explică faptul că particulele din fumul incendiilor pot fi absorbite de struguri și pot afecta gustul vinului în timpul procesului de fermentare.

Val de căldură și risc ridicat

Meteorologii avertizează că un nou val de căldură este așteptat în Franța începând de marți, iar temperaturile ar putea ajunge la 40°C în unele regiuni, sporind riscul extinderii incendiilor.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că situația este „fără precedent” și că incendiul continuă să avanseze spre zona metropolitană a Bordeaux.

Președintele Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgență a guvernului pentru evaluarea situației și coordonarea răspunsului autorităților.

Incendii de amploare și în alte state europene

Valul de incendii afectează și alte țări din sudul Europei.

În Spania, peste 75.000 de persoane au fost evacuate, iar alte aproximativ 30.000 au primit ordin să rămână în locuințe. În provincia Ávila, incendiul a distrus peste 50.000 de hectare, fiind considerat cel mai mare incendiu forestier din istoria recentă a țării.

Un alt incendiu de proporții afectează provincia Castellón, în estul Spaniei, unde flăcările au pătruns în Parcul Natural Sierra de Espadán.

În sprijinul autorităților spaniole, Grecia și Italia au trimis câte două aeronave Canadair prin Mecanismul European de Protecție Civilă, iar Portugalia a mobilizat peste 100 de militari și echipamente de intervenție.

Incendii importante sunt raportate și în Italia, unde mai multe autostrăzi și linii de cale ferată au fost închise temporar, iar turiștii au fost evacuați din stațiuni de pe litoralul regiunii Puglia. În Scoția, sute de pompieri continuă să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Parcul Național Cairngorms.

Specialiștii în climă spun că intensitatea și frecvența incendiilor din această vară sunt favorizate de seceta prelungită și de valurile succesive de căldură, fenomene pe care cercetările le asociază cu schimbările climatice.