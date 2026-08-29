VIDEO: Atac nocturn cu drone la granița R. Moldova: Stația feroviară Kuciurgan din Ucraina, afectată. Explozii puternice au fost auzite la Pervomaisc

Un atac nocturn cu drone a avut loc în apropierea Republicii Moldova, în noaptea de 27 spre 28 august, fiind afectată stația feroviară Kuciurgan și avariate un elevator din apropiere și o substație electrică, comunică rupor.md. Exploziile puternice au fost auzite și în regiunea transnistreană.

Stația feroviară Kuciurgan din Ucraina, aflată în imediata apropiere a Republicii Moldova, a fost afectată în urma atacului nocturn cu drone Shahed, potrivit Rupor.md.

Stația Kuciurgan este cea mai apropiată de Republica Moldova pe ruta feroviară Kuciurgan–Tiraspol. În acceași direcție Kuciurgan–Tiraspol se deplasa drona care, pe 17 august, a traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat în regiunea satuluiTalmaza.