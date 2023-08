VIDEO. Bloomberg: „Șoimii” de la Kremlin fac presiuni pentru demisia ministrului Apărării, Serghei Șoigu și a șefului Statului Major, Valeri Gherasimov

O serie de persoane dure din conducerea forțelor de securitate ruse doresc ca Vladimir Putin să-l demită pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu și pe șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, precum și să intensifice ostilitățile în Ucraina, prin mobilizare generală și introducerea legii marțiale, scrie Bloomberg, citând cinci surse din rândul elitelor ruse.

Agenția subliniază că cereri similare au fost făcute, în special, de șeful Grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care a organizat un marș al luptătorilor săi spre Moscova, la sfârșitul lunii iunie, pe care Putin însuși l-a descris ca fiind o rebeliune. Potrivit Bloomberg, mulți din conducerea rusă au fost surprinși că președintele Rusiei nu i-a pedepsit în niciun fel pe rebeli, deși nu a respectat cerințele acestora. Din această cauză, reputația lui Putin de „garant al stabilității” ar putea avea de suferit – deși Bloomberg subliniază că, în general, elitele ruse nu văd încă nicio alternativă la Putin și susțin status quo-ul.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a vizitat, în weekend, pe comandantul ”operaţiunii militare speciale” a Rusiei din Ucraina, generalul Valeri Gherasimov, şi pe alţi comandanţi militari importanţi, a anunţat sâmbătă Kremlinul. Reuters notează că întâlnirea a avut loc după ce Ucraina a anunţat succese în contraofensiva sa pe frontul de sud-est.

„Vladimir Putin a avut o întâlnire la cartierul general al grupului operaţiunii militare speciale în Rostov pe Don”, a transmis Kremlinul într-un comunicat de presă.

Putin pays a visit to Russia’s war command center in Rostov-on-Don, the same military facility that Prigozhin occupied during his mutiny. General Gerasimov was on hand to greet him — a courtesy he didn’t extend to ole Yevgeny Viktorovich. pic.twitter.com/R9rX4lWkci

