VIDEO/ Bombardamente și schimb de focuri la granița Armenia – Azerbaidjan. Rusia a „căzut de acord să ia pașii necesari pentru a stabiliza situația”

Marți, 13 septembrie, Armenia şi Azerbaidjan au anunţat confruntări de amploare la graniţă, soldate cu moartea unor soldaţi azeri, în cea mai recentă izbucnire de violenţă între cele două ţări, relatează AFP.

A new round of fighting erupted in Nagorno-Karabakh on Monday night, with Azerbaijan shelling Armenian troops in 3 locations along the border pic.twitter.com/yBPBtUQ7vn

