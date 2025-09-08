VIDEO | Boris Volosatîi: Soluția nu este să cârpim un stat eșuat, ci să revenim acasă, în România

Guvernările de până acum au trădat speranțele oamenilor și au băgat într- criză și mai mare R. Moldova, stat care a devenit unul falimentar moral și economic. Despre acest lucru vorbește liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, care susține că singura soluție pentru acest stat eșuat este Unirea cu România.

„Fraților, astăzi trebuie să privim adevărul în față: Republica Moldova este un stat eșuat. Nu pentru că poporul ar fi slab, ci pentru că guvernările de până acum ne-au trădat speranțele. Sat după sat rămâne pustiu. Profesorii pleacă, medicii pleacă, tinerii pleacă. Părinții rămân singuri, iar copiii cresc printre străini. În timp ce poporul rabdă, conducătorii instituțiilor publice își pun salarii de sute de mii de lei. Aceasta nu mai este o administrație dreaptă, ci un stat falimentar moral și economic. Și atunci apare întrebarea firească: mai are Republica Moldova viitor? Răspunsul meu este limpede – are, dar numai prin Unire cu România. Unirea nu este o lozincă. Este singura garanție că vom trăi într-un stat puternic, european, cu justiție adevărată, cu pensii și salarii decente, cu spitale și școli la standarde europene. România este casa noastră – aceeași limbă, aceeași istorie, același neam”, a declarat Boris Volosatîi.