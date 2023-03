VIDEO. „Bucătarul lui Putin”, filmat din nou în Bahmut, în timp ce luptele grele continuă în cartierele centrale ale orașului

Șeful mercenarilor Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, a efectuat o nouă vizită pe frontul din interiorul orașului Bahmut, situat în estul țării, potrivit unei înregistrări video geolocalizate de CNN.

Videoclipul a fost încărcat luni și a fost filmat de jurnalistul rus Alexander Simonov. Deocamdată, nu se știe exact când a fost filmat.

„Grupul Wagner nu îi lasă întotdeauna pe jurnaliștii de război să li se alăture pe linia frontului. L-am întrebat pe șeful companiei, Evgheni Prigojin, și mi-a permis să vin alături de ei pe pozițiile luptătorilor la râul Bahmutka, unde în acest moment se duc lupte crâncene pentru zonele centrale ale Bahmutului”, spune Simonov.

Râul trece de la nord la sud prin împrejurimile estice ale orașului.

În videoclip, un luptător care poartă o cagulă spune „inamicul se află la 150-180 de metri la nord-vest de noi…. fiecare casă privată este o fortificație, fiecare clădire cu cinci-nouă etaje este o fortăreață”.

De asemenea, acesta spune că în ziua precedentă Wagner a făcut un raid în nordul Bahmut și susține că a ucis peste 30 de soldați ucraineni. Menționăm că informația nu a putut fi verificată din surse independente.

„Mergem înainte, Bahmut va cădea și vom avea victoria”, spune el.

Prigojin a declarat la rândul lui: „Călătorim prin linia frontului. Ne uităm la ce am putea face mai bine, mai repede”.

Unul dintre luptători spune că se află la școala numărul cinci din Bahmut. CNN a geolocalizat videoclipul în acea locație, în partea de sud a centrului Bakhmut.

Mai târziu, Prigojin spune, dintr-o altă locație, că se află la un cimitir din orașul Soledar, aflat în apropiere, și adaugă: „Îngropăm cadavrele ucrainenilor pe care nu am reușit să le predăm. Facem fotografii și le numărăm pentru a le preda mai târziu”.

Prigojin a făcut mai multe vizite la Bahmut și în împrejurimile sale imediate în ultimele săptămâni.

Atât oficialii ucraineni, cât și mercenarii Wagner recunosc luptele stradă cu stradă din oraș, ucrainenii susținând că au stabilizat situația din Bahmut.

Wagner afirmă că acum controlează în totalitate o uzină metalurgică cunoscută sub numele de AZOM, situată la marginea de nord a orașului.

Prigozhin visited central Bakhmut, school number 5, which is located 130m from Ukrainian positions.Closest visit to front line so far pic.twitter.com/rlgSMaIYw7

— ZOKA (@200_zoka) March 27, 2023