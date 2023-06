VIDEO. Cecenii s-au întors împotriva lui Prigojin: Numărul 2 al lui Kadîrov îl provoacă la o înfruntare „față în față”

Doi dintre cei mai apropiați aliați ai liderului cecen Ramzan Kadîrov au lansat atacuri la adresa șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, până recent la rândul său un aliat al lui Kadîrov în disputa lor cu comandamentul militar central de la Moscova, scrie Hotnews.

Kadîroviții s-au simțit lezați de comentarii făcute miercuri de Prigojin prin serviciul de presă al firmei sale de catering Concordia, cea care i-a atras porecla de ”Bucătarul lui Putin”.

Concordia a publicat un răspuns al lui Prigojin la o întrebare care i-a fost adresată în mediul online cu privire la posibilitatea ca așa-zisul batalion cecen „Ahmat” să elibereze „Republica Populară Donețk”, una dintre cele două entități separatiste nerecunoscute din estul Ucrainei.

În luna septembrie 2022, Putin a proclamat anexarea la Rusia a „republicilor populare” Donețk și Lugansk, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie din sudul Ucrainei. Însă în fapt Rusia controlează integral doar teritoriul regiunii Lugansk. În ceea ce privește Donețkul, forțele de invazie a lui Putin n-au controlat niciodată mai mult de 60% din teritoriul regiunii ucrainene.

Prigojin a răspuns că nu poate face comentarii despre locul în care se află batalionul „Ahmat”, denumit după tatăl lui Ramzan Kadîrov, deoarece nu cunoaște detalii despre acesta și toate unitățile păstrează secrete informațiile despre mișcările lor.

El a adăugat că batalionul „Ahmat” ar avea forța de a elibera „anumite așezări” din regiunea Lugansk, dar că nu sunt însărcinate cu eliberarea întregii Republici Populare Donețk. Ca o paranteză, inclusiv presa rusă pare să facă referire la unitățile de kadîroviți sub denumirea colectivă de „batalionul Ahmat”, deși mai multe unități cecene poartă această denumire.

De exemplu, în luna iunie a anului trecut Ramzan Kadîrov anunța formarea a 4 batalioane noi formate exclusiv din ceceni, denumite „Ahmat” Sud, Nord, Vest și Est.

Deși comentariile făcute de Prigojin ar putea fi considerate în cel mai rău caz o ușoară ironie, ele par să fi stârnit furia cecenilor.

Adam Delimhanov, mâna dreaptă a lui Ramzan Kadîrov după uciderea generalului Magomed Tușaev în primele zile ale „operațiunii militare speciale”, a fost primul care a ieșit la atac.

„Tocmai am văzut un apel pe Telegram, o întrebare pentru Evgheni Prigojin în care spune că nu îi este clar ce face unitatea Ahmat. Zenia, evident că nu înțelegi și nici nu trebuie să o faci. Ca de obicei, unitatea Ahmat îndeplinește toate obiectivele trasate de comandantul suprem. Dacă tu nu înțelegi nimic, îți putem da un loc și o oră la care să îți explicăm”, i-a transmis Delimhanov șeful mercenarilor Wagner.

„Asta unu la mână. Doi, tu ai devenit un blogger și spui întregii lumi că avem doar probleme, că nu ai muniție și așa mai departe. Știm cu toții câți oameni ai omorât în Bahmut (n.r. o referință la pierderile rusești) în cele 7-8 luni cât ai fost lider. Nu mai vorbi și urla, dă-ne un loc unde să ne întâlnim. După cum a spus Ramzan Kadîrov, putem lămuri orice întrebări față în față. Destul!”, a mai afirmat cecenul.

Delimhanov mai spune apoi că, în pofida criticilor formulate de Prigojin la adresa comandamentului militar de la Moscova, el a primit mai multe resurse decât „oricine altcineva”.

„Și în pofida acestui lucru, atâtea pierderi și victime. Deci nu mai vorbi, numește un loc și vom lămuri această întrebare dacă ceva îți e neclar”, a insistat Delimhanov.

Un membru al Dumei de Stat de la Moscova din partea Republicii Cecene încă din 2007, Delimhanov a primit în luna aprilie a anului trecut titlul de „Erou al Rusiei” din partea președintelui rus Vladimir Putin după ce s-a înrolat să lupte în războiul din Ucraina și a participat la bătălia pentru orașul Mariupol.

Un mesaj similar pentru Prigojin a avut și Magomed Daudov, președintele parlamentului cecen.

„Nu trebuie să știi tu despre posibilități și sarcini, Zhenia. Comandamentul știe despre aceste lucruri, comandantul suprem, care stabilește aceste sarcini, și șeful republicii, eroul Rusiei Ramzan Kadîrov. Uneori nu îmi este clar ce încerci să obții cu aceste declarații zilnice. Dimpotrivă, prin declarațiile tale creezi panică în rândul populației țării noastre”, a spus Daudov, cel care în luna iulie a anului trecut afirma că cecenii ar putea ajunge la Berlin, dacă „sunt lăsați”.

Daudov i-a sugerat la rândul său șeful mercenarilor Wagner să numească un loc pentru a se întâlni „ca de la bărbat la bărbat”.

Misteriosul număr doi al mercenarilor Wagner a ieșit în apărarea șefului său

În mod cu totul extraordinar, acuzațiilor lansate de ceceni le-a răspuns Dmitri „Wagner” Utkin, cel care s-a ocupat în 2014 de crearea grupului de mercenari cu banii puși la dispoziție de Prigojin. Utkin apare extrem de rar în public și este un personaj puțin cunoscut inclusiv în spațiul informațional rusesc.

Pe lângă un mesaj adresat cecenilor prin canalul de Telegram GREY ZONE despre care se crede că este controlat de gruparea Wagner, Utkin a publicat și o fotografie cu el coborând dintr-un elicopter în ceea ce pare a fi o zonă a frontului.

Mesajul în sine răspunde mai multor acuzații lansate de cecenii loiali lui Putin, Utkin amintindu-le totodată acestora că se cunosc reciproc încă din perioada celor două războaie cecene, ce au avut loc între 1994 și 1996, respectiv 1999 și 2009.

Utkin și-a exprimat disponibilitatea de a „sta de vorbă” cu liderii ceceni, referința sa la cele două războaie nefiind o coincidență în contextul în care cecenii și Utkin au fost în tabere opuse în timpul conflictelor, după cum observă și Dmitri, fondatorul site-ului War Translated.

„Apariția lui Utkin pe scenă va continua probabil întrucât ea servește scopului lui Prigojin de a câștiga mai multă influență în conflictul intern dintre taberele care se conturează rapid în spațiul public rusesc”, notează acesta.

