VIDEO Circ în Parlament. Marian către Caraman – nu trebuie să-mi spui „я тебя люблю”. Doamne ferește. Grosu: Vă rog, aici nu-i давай поженимся”

Umor în timpul ședinței de astăzi a Parlamentului. Deputata BCS, Diana Caraman, i-a amintit deputatului PAS, Radu Marian, o scenă dintr-un film, stârnind râsete, iar Marian a replicat: „Nu trebuie să-mi spuneți mie „я тебя люблю”, Doamne ferește”.

„ – Domnule Marian, sincer îmi aduce aminte de un film în care unul fuge după o fată și strigă – „я люблю тебя”.

– Nu trebuie să-mi spuneți mie așa ceva, „я люблю тебя”, văr rog. Doamne ferește”, se aude din discuții.

Igor Grosu a intervenit: aici nu e „Давай поженимся”. Vă rog frumos!