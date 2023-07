VIDEO. Comandant rus foarte popular pe Telegram, lichidat în Ucraina. ”Mișa în Donbas” se afișa mândru în filmări cu steagul sovietic

Un ofițer rus care s-a evidențiat de la începutul invaziei Ucrainei prin filme de propagandă postate pe Telegram a fost lichidat de către forțele armate ale Kievului.

”Ca urmare a unui contraatac de succes al Brigăzii 79 a Forțelor de Apărare ale Ucrainei din Krasnohorivka, un alt ocupant de seamă a fost trimis pe lumea cealaltă”, este anunțul făcut de un jurnalist ucrainean.

As a result of a successful counter-attack by Ukraine’s Defence Forces’ 79th Brigade in Krasnohorivka, another notable occupier was sent to the underworld. pic.twitter.com/GIdO91n9aR

