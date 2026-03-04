VIDEO: Consulatul SUA din Dubai, vizat de un atac cu drone iraniene: Incendiu și un nor de fum gros, filmate în apropierea clădirii

Consulatul SUA din Dubai a fost vizat, marți seara, 3 martie, de un atac cu drone din Iran. Filmările cu un nor de fum gros, în apropierea clădirii, au ajuns în mediul online. Incidentul a fost confirmat de autoritățile din Dubai și precizează că incendiul a fost cauzat de o „situație ce implică o dronă”.

Consulatul SUA din Dubai, vizat de un atac cu drone iraniene

The U.S. Consulate in Dubai is on fire following a drone attack by Iran. pic.twitter.com/3SKjxMbv5r — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Un nor de fum gros a fost observat ridicându-se în apropierea consulatului american din Dubai, conform Reuters, care citează martori oculari. Informația a fost confirmată ulterior și de Marc Rubio. Secretarul de stat al SUA spune că drona iraniană a lovit o parcareadiacentă Consulatului SUA din Dubai și a declanșat un incendiu în acel loc, potrivit Al Jazeera și NBC News.

Incendiul de la Consulatul SUA din Dubai, surprins în filmările realizate de martori

În mediul online au apărut și videoclipuri realizate de martorii oculari. În imagini se vede cum un nor gros de fum iese dintr-o zonă apropiată Consulatului SUA din Dubai. Incidentul s-a petrecut într-o zonă dens populată din Dubai, în apropierea ambasadei britanice şi a consulatului saudit. Locuitorii au declarat că au auzit o explozie puternică, iar unul dintre martori a văzut incendiul. Forţele de poliţie au securizat perimetrul, conform relatărilor unei jurnaliste AFP.

Biroul de presă din Dubai a confirmat incidentul de la Consulatul Statelor Unite

Biroul de presă din Dubai a confirmat că incendiul a fost cauzat de o „situație legată de o dronă” și că nu s-au înregistrat victime.

„Autoritățile din Dubai au confirmat că un incendiu provocat de un incident cu dronă în apropierea consulatului SUA a fost controlat cu succes. Echipele de urgență au intervenit rapid. Nu au fost raportate victime”, se arată într-o postare oficială, potrivit sursei citate mai sus.

Reacția SUA după ce o dronă iraniană a lovit Consulatul din Dubai

Așa cum spuneam mai sus, secretarul de stat american, Marco Rubio, a confirmat incidental de la Consulatul din Dubai. Rubio a anunțat că incendiul din parcare a fost lichidat.

„Ultima informaţie pe care am primit-o cu câteva secunde înainte de a apărea în faţa camerelor de filmat a fost că, din păcate, o dronă a lovit o parcare adiacentă clădirii consulatului şi a provocat un incendiu în acel loc”, a spus secretarul american de stat, potrivit BBC.

Marco Rubio a confirmat că, în urma incidentului de marți seara, nu au fost raportate victime.

„Tot personalul este teafăr şi nevătămat. După cum ştiţi, am început să retragem personalul din facilităţile noastre diplomatice înainte de acest incident”, a adaugat Rubio. „Dar ambasadele şi facilităţile noastre diplomatice sunt atacate direct de un regim terorist”, a mai transmis el.

Statele Unite au anunțat marți închiderea a trei ambasade din cauza situației de securitate din Orientul Mijlociu, unde conflictul s-a extins ca urmare a ripostei iraniene la atacurile lansate de armata americană și cea israeliană asupra Republicii Islamice. Este vorba despre misiunile diplomatice din Liban, Kuweit și despre cea din Arabia Saudită, care a fost lovită de două drone, potrivit NBC News și Politico.

De la începutul conflictului, din Orientul Mijlociu au plecat aproximativ 9.000 de americani, a spus marți secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Marți, în marja unei întâlniri la Casa Albă cu cancelarul german Marco Rubio, președintele american Donald Trump a respins sugestiile conform cărora Israelul i-ar fi forțat mâna pentru a ataca Iranul, spunând că forțele iraniene urmau să își atace vecinii și Israelul, iar el a luat decizia de a iniția războiul pentru a împiedica acest lucru.

Oficiali cu acces la intelligence american susțin că Trump a exagerat cu privire la iminența oricărei amenințări pe care ar fi reprezentat-o Iranul la adresa Statelor Unite, potrivit The New York Times.