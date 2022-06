VIDEO/ Cum arată uzina Azovstal, din orașul port asediat Mariupol, la o lună după ce ultimii ei apărători ucraineni s-au predat

Două clipuri video de câteva minute publicate pe rețelele de socializare arată imagini cu uzina Azovstal, din Mariupol, la o lună după ce ultimii apărători ucraineni ai orașului s-au predat rușilor. O serie de imagini a fost difuzată de serviciul de presă a Donețkului, condusă de separatiștii proruși, preluate de ediția internațională a Newsweek, a doua serie fiind publicată inclusiv de canalul rusesc RT.

Joi, 16 iunie, oficialii RPD au anunțat că au dus în vizită la Azovstal un grup de jurnaliști străini, format din corespondenți de presă din China, Turcia, Belarus și alte țări apropiate de Rusia. Filmarea începe prin a arăta uzina grav avariată din exterior, cu beton și resturi metalice îndoite împrăștiate pe pământ. Clădirile care par să fi fost lovite de rachete pot fi văzute cu acoperișurile rupte. Imaginile par apoi să arate interiorul fabricii, cu haine și obiecte personale lăsate lângă paturile supraetajate de cei care s-au adăpostit în rețeaua de tuneluri. O hartă a unității poate fi văzută întinsă pe o masă lângă o carte pentru copii. Soldații RPD pot fi văzuți verificând zona, cu moloz și foi metalice îndoite împrăștiate peste tot, apoi se vede și un vehicul militar distrus.

O vedere aeriană finală a oțelăriilor, un bastion al rezistenței împotriva invaziei ruse, este prezentată înainte de încheierea filmării. Miliția Populară a RPD a publicat o scurtă declarație împreună cu filmarea, susținând: „Militanții Azov au ascuns și au ținut ostatici locuitorii din Mariupol pe teritoriul uzinei Azovstal timp de mai bine de două luni și au tras în oraș din punctele de tragere de pe teritoriul uzinei. Acum au mai rămas doar mine și munți de gunoaie”.

În cea de-a doua filmare apare inclusiv cadavrul unui bărbat abandonat pe un platou al uzinei, poduri distruse și clădiri complet dărâmate. De asemenea, cu drona, sunt filmate mai multe mașini iar majoritatea dintre ele carbonizate.

Azovstal, Mariupol, Ukraine This is a war, a brutal war…. #StopPutinNOW pic.twitter.com/uKej7frAYb

🥺😢This is the reality in our country

Și site-ul agenției de știri de stat din Belarus, Belta, a publicat un reportaj realizat pe 16 iunie la Azovstal, inclusiv imagini video surprinse în interiorul uzinei și în tunelurile în care s-au apărat soldații ucraineni din Batalionul Azov.

Ukraine’s president makes impassioned plea to allies to send arms and help stem casualties as Russian forces lay siege to Severodonetsk.

Zelensky says the human cost of the battle for the region is „simply terrifying”https://t.co/BG487JUySV pic.twitter.com/W0hMHKUbld

