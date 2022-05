VIDEO / Cum Rusia își ascunde pierderile în Ucraina: Îi declară dispăruți pe soldații care au murit. „Nu e morgă, e un depozit, un fel de câmp sau un depozit de deșeuri”

Tot mai multe dovezi ale pierderilor suferite de Rusia în Ucraina încep să iasă la iveală, pe măsură ce războiul dă semne că va fi unul de durată. Serviciile ucrainene de informații au obținut indicii că în regiunea Donețk se află mii de cadavre de soldați ruși „depozitate” într-o zonă atent supravegheată, iar în regiunea Kievului au fost filmate vagoane frigorifice cu trupuri de soldați ruși „nerevendicate”. Aceasta ar fi o metodă folosită de Rusia pentru a nu-și recunoșate pierderile: își declară soldații dispăruți, scrie Digi24.ro.

Astfel, serviciul ucrainean de informații (SBU) susține că a interceptat o convorbire telefonică între un militar rus din Ucraina și soția sa, în care acesta îi vorbește despre mii de cadavre de soldați ruși, adunate într-o zonă păzită din regiunea Donețk. Ca să mai ascundă din pierderi, Rusia îi trece pe soldații morți pe listele cu dispăruți, potrivit interceptării realizate de SBU.

Astfel, militarii care păzesc zona fac bani mulți ajutând rudele morților să găsească trupurile celor dispăruți.

„Nu e morgă, e un depozit. Este imens acest… câmp – un fel de câmp sau un depozit de deșeuri… Împrejmuit cu gard, păzit, nimeni nu are voie să intre. Și, pe scurt, aduc mii (de cadavre – n.r.) aici. O grămadă de înălțimea unui om”, îi spune soldatul interceptat soției sale din autoproclamata Republică Populară Donețk, potrivit SBU.

Situl ar fi situat undeva în apropierea Donețkului, potrivit militarului, care mai povestește că cei care păzesc zona câștigă bani mulți ajutând rudele soldaților morți să le găsească trupurile.

Soldatul interceptat de SBU a aflat despre acest loc de la o cunoștință, care și-a găsit fratele acolo, mai arată SBU. În interceptarea tradusă de un internaut pe Twitter, soldatul spune că aceasta este o metodă ca Rusia să mai ascundă din pierderile de vieți omenești în Ucraina: îi declară dispăruți.

O altă dovadă a modului în care Rusia încearcă să-și acopere pierderile a fost prezentată de canalul de știri Al-Jazeera, care a filmat un vagon frigorific plin cu cadavre de soldați ruși în zona Kievului.

Al-Jazeera a obținut dreptul de a filma un tren plin cu cadavre „nerevendicate”, lăsate în urmă de trupele ruse care s-au retras din regiunea Kievului, pe care nu au reușit să o cucerească.

În imagini se văd mai mulți saci albi cu cadavre, într-un vagon de tren, iar însemnele arată că este vorba de soldați ruși. Potrivit imaginilor prezentate de Al-jazeera, asupra lor au fost găsite inclusiv bijuterii furate de la civili.

„Era un parașutist de la trupele de elită. Aceste bijuterii au fost găsite asupra lui, probabil furate de la civilii ucraineni”, se arată în materialul Al-Jazeera.

Un colonel din armata ucraineană a declarat pentru Al-Jazeera că Ucraina îi tratează pe soldații ruși morți mai bine decât îi tratează soldații ruși pe civilii ucraineni.

„Fiecare trup este o dovadă a crimelor de război. Dacă Rusia refuză să îi ia înapoi, Ucraina îi va îngropa pe cheltuiala sa proprie”, a declarat colonelul Volodimir Liamzin pentru Al-Jazeera.

Al Jazeera published a report in which they showed a refrigerated carriage filled with the bodies of Russian soldiers died in Ukraine.

On the video you can see fragments of the Russian uniform. According to Al Jazeera, the carriage with the bodies was filmed in the Kyiv region. pic.twitter.com/9FzZ0b8JhK

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022