VIDEO/ Cutremur puternic în Afganistan.  Cel puţin 950 de oameni și-au pierdut viața

Miercuri, un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit mai multe zone dens populate din Afganistan şi Pakistan, conform Institutului American de Geofizică (USGS). Cel puțin 950 de oameni au murit și se înregistrează sute de răniți, potrivit autorităților din Afganistan, citate de BBC.

Cel puțin 950 de oameni au murit în urmă, iar alte 600 sunt răniți în urma cutremurului din Afganistan. Autoritățile sunt îngrijorați că bilanțul ar putea să crească, potrivit Reuters.

„Numărul morților va crește probabil, deoarece unele sate se află în zone izolate din munți și va dura ceva timp până vom primi detalii”, a declarat un oficial al Ministerului de Interne, Salahuddin Ayubi.

Presa afgană a publicat imagini cu case dărâmate și trupuri învelite în pături, întinse pe pământ.

Au fost trimise elicoptere pentru a ajunge la răniți și pentru a duce provizii medicale și alimente în zonele afectate, a spus Ayubi.

BREAKING: At least 250 people killed and multiple wounded in a 6.1 magnitude earthquake in the Paktika province in Afghanistan.

My thoughts and prayers are with the families of the victims. Praying from Israel. pic.twitter.com/UO1i6WV5xR

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 22, 2022