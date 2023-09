VIDEO. Daune majore în Sevastopol după atacul ucrainean cu rachete. Imaginile din satelit arată ce încearcă Moscova să ascundă

Atacul cu rachete ucrainene asupra șantierului naval din Sevastopol din peninsula Crimeea anexată ilegal în 2014 de Rusia, a provocat daune importante unei nave de debarcare și unui submarin rusesc de mari dimensiuni, arată imaginile prin satelit, notează Hotnews.

Kievul a declarat miercuri că cele două nave sunt probabil compromise după atacul cu rachete din zorii zilei asupra orașului portuar Sevastopol. Ministerul rus al Apărării a confirmat atacul, dar încerarcă să ascundă daunele și a declarat că navele vor fi reparate complet și vor reveni în serviciu.

Imagini aeriene ale șantierului naval realizate de compania Black Sky cu o zi înainte și în ziua atacului din 13 septembrie au arătat că două nave aflate în doc erau vizibil avariate.

Flames engulfed the #Sevastopol Shipyard in #Russia occupied #Crimea after a fiery, late-night Ukrainian cruise missile attack. This is the largest attack on Sevastopol’s naval headquarters, according to the @nytimes.#Ukraine #OSINT pic.twitter.com/3xIR2DyZyz

— BlackSky (@BlackSky_Inc) September 13, 2023