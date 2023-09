VIDEO. Delir total. Un oficial rus face apel la „genocid” și la crearea de „lagăre” patriotice pentru ucraineni

Un ultranaționalist și fost om politic rus a declarat că Moscova trebuie să-i distrugă pe ucraineni și să-i trimită în lagăre de reeducare, relatează Newsweek și Adevarul.ro.

Pavel Gubarev a făcut aceste comentarii în timpul unui interviu postat de jurnalista și observatoarea Rusiei, Julia Davis, pe X (fostul Twitter). Acesta a început cu o întrebare despre eșecul Moscovei de a cuceri Kievul în primele etape ale invaziei la scară largă a lui Vladimir Putin.

Pavel Gubarev, former "People's Governor" of the Donetsk region, explained why the Russian Armed Forces couldn't take Kyiv in 3 days and defined Russia's ultimate goals, which include killing millions of Ukrainians.https://t.co/FIMbpfqTXK

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 29, 2023