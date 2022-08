VIDEO/ Delirul presei ruse. Rusia susține că o pensionară hipnotizată de serviciile ucrainene a dat foc mașinii unui general al Statului Major de la Moscova

Presa rusă susține că mașina șefului adjunct al Statului Major al Forțelor Armate Ruse a fost incendiată de o pensionară care a fost răpită și hipnotizată de serviciile speciale ale Ucrainei.

„Femeia care a incendiat BMW-ul oficial a fost o pensionară în vârstă de 65 de ani numită Elena”, afirmă și ziarul online Lenta cu referire la incendierea mașinii generalului Evgheni Secretarev. De asemenea, site-ul de știri a publicat și o înregistrare video cu momentul incendierii mașinii.

„Ginerele ei crede că ea a fost recrutată de forțele speciale ucrainene care au învățat-o să dea foc la mașini”, declară jurnaliștii de la Lenta, un ziar online cunoscut odată ca una dintre canalele independente de la Moscova.

În ultimii ani, Lenta a adoptat o poziție tot mai apropiată de Kremlin, fiind în cele din urmă cumpărat în 2020 de către banca de stat Sberbank, cea mai mare din Rusia.

Baza, un alt site de știri din Rusia, afirmă că gestul femeii a fost confirmat ca un protest împotriva „operațiunii militare speciale” declanșate de Putin pe 24 februarie și că femeia riscă 15 ani de închisoare.

Generalul Secretarev conduce divizia responsabilă de cenzura militară în cadrul forțelor armate ruse.

The Insider, un site de investigații ce colaborează cu jurnaliștii de la Bellingcat, afirma într-o amplă anchetă publicată mai devreme în cursul lunii august că numeroși soldați ruși dar și rudele lor s-au plâns procurorilor militari că militarii au fost păcăliți sau forțați să semneze contracte profesioniste de către superiorii lor.

Nu este clar dacă gestul femeii ar avea legătură cu această situație sau în ce măsură informația prezentată de presa rusă controlată de Kremlin este de încredere. Site-urile de investigații The Insider și Bellingcat au fost interzise în Rusia la jumătatea lunii iulie.

Olga Lautman, o cercetătoare de la Centrul de Analiză Politică Europeană, notează pe pagina sa de Twitter cu referire la știrea cu pensionara care ar fi fost „hipnotizată” de serviciile secrete ucrainene că „nu trece nici măcar o oră în care ei (rușii) să nu dezvăluie lumii absurditatea, cruzimea și nebunia acestui stat eșuat”.

