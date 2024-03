VIDEO – Discurs la televiziunea publică rusă: ‘Bucureștiul trebuie bombardat nuclear’

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți oameni TV din Rusia, este de părere că Bucureștiul ar trebui bombardat. Dintr-un „top” al orașelor care trebuie lovite, capitala României a fost pe primul loc. Au mai urmat: Paris, Marsilia, Lyon, Hamburg.

„Nu mă pot decide… Parisul sau Marsilia? Bucureștiul, evident!

Apoi Paris, Marsilia, Lyon… Lyonul e un oraș frumos, e și un festival acolo. Și în Germania, ca răzbunare pentru Taurus, ce ar trebui să distrugem? Hamburg!”, a declarta Vladimir Soloviov

Soloviov, un apropiat al Kremlinului

Vladimir Soloviov ar fi primit in 2023 si in prima luna din 2024 o suma in ruble reprezentand echivalentul a 16 milioane de dolari. Motivatia oficiala a acestei „donatii” o reprezinta implicarea faimosului prezentator TV in „razboiul informational si ideologic contra Occidentului”, scrie Mediazona, citand o ancheta a Delfi Estonia, care a obtinut acces la documente interne ale administratiei Putin.