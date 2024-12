VIDEO Elton John a orbit și nu-și poate vedea spectacolele: ‘Mi-am pierdut vederea’

Elton John a dezvăluit la o reprezentaţie de gală a noului său musical “The Devil Wears Prada” (Diavolul se îmbracă de la Prada), pentru care a scris versurile, că este fizic incapabil să vadă spectacolul, din cauza unor probleme cu vederea, potrivit The Guardian, conform News.ro. Elton John and Donatella Versace arrive in their box for The Devil Wears Prada gala night! pic.twitter.com/NUYcgFOLdn— WhatsOnStage (@WhatsOnStage) December 1, 2024 Vorbind pe scenă, cântăreţul în vârstă de 77 de ani i-a mulţumit soţului său David Furnish, „care a fost stânca mea”. „Nu am putut să vin la multe dintre avanpremiere pentru că, după cum ştiţi, mi-am pierdut vederea. Aşa că mi-e greu să le văd. Dar îmi place să o aud şi a sunat bine în seara asta”, a adăugat el. În septembrie, John a dezvăluit că o infecţie oculară severă pe care a contractat-o în iulie, în timp ce se afla în Franţa, l-a lăsat orb la ochiul drept şi cu „vedere limitată” la ochiul stâng. “Mă vindec, dar este un proces extrem de lent şi va dura ceva timp până când vederea va reveni la ochiul afectat”, a scris el într-o declaraţie împărtăşită pe social media. „Sunt foarte recunoscător pentru echipa excelentă de medici şi asistente şi pentru familia mea, care au avut mare grijă de mine în ultimele câteva săptămâni”. Săptămâna trecută, John a declarat pentru Good Morning America că vederea sa întârzie următorul său album cu colaboratorul său de lungă durată Bernie Taupin.

“Din păcate, mi-am pierdut vederea la ochiul drept în iulie, pentru că am avut o infecţie în sudul Franţei şi au trecut patru luni de când nu am mai putut vedea, iar ochiul stâng nu este cel mai bun”, a spus el. “Deci, există speranţă şi încurajare că va fi bine, dar… Sunt un fel de blocat în acest moment, pentru că pot face interviul, dar să intru în studio şi să înregistrez, nu ştiu, pentru că nu pot vedea un vers pentru început”. Despre “The Devil Wears Prada” “The Devil Wears Prada” tocmai a avut premiera în West End-ul londonez, la Dominion Theatre. Spectacolul de gală de duminică seară a fost organizat pentru a strânge fonduri pentru Elton John Aids Foundation. “The Devil Wears Prada”, care a fost iniţial un roman scris de autoarea Lauren Weisberger şi adaptat ulterior pentru film, spune povestea lui Andy, o jurnalistă cu aspiraţii care devine asistenta unui editor de reviste de modă extrem de dificil, Miranda Priestly. În musical, Priestly este interpretată de modelul şi actriţa americană Vanessa Williams.

La evenimentu au participat multe celebrităţi din lumea modei, inclusiv redactorul-şef al revistei Vogue, Anna Wintour, despre care se zvoneşte de mult timp că ar fi inspirat personajul lui Priestly. Wintour a spus pentru BBC: “Este treaba publicului şi a oamenilor cu care lucrez să decidă dacă există asemănări între mine şi Miranda Priestly”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!