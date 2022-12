VIDEO. Explozii la o bază aeriană din Rusia, unde sunt ținute bombardierele strategice: Trei militari ruși au fost uciși

În această dimineață, la baza aeriană Engels, au fost raportate explozii, la sute de kilometri depărtare de linia frontului, iar trei militari ruşi au fost ucişi. Baza este situată în apropierea oraşului Saratov, la aproximativ 730 km sud-est de Moscova. Aceasta a mai fost lovită pe 5 decembrie, atunci când Rusia a acuzat ca fiind atacuri cu drone ucrainene asupra a două baze aeriene ruseşti, transmite Observatornews.

„În 26 decembrie, aproximativ la ora 01.35 a Moscovei, o dronă ucraineană a fost doborâtă la altitudine mică, în timp ce se apropia de baza aeriană militară Engels din regiunea Saratov. Ca urmare a căderii dronei, trei militari ruşi din staful tehnic de la baza aeriană au fost răniţi mortal”, a precizat ministerul.

Luni dimineaţa, la baza aeriană din Saratov, Rusia, s-au auzit explozii, informează presa internaţională. Potrivit RBC-Ucraina, citată de News.ro, au avut loc două explozii. Presa din Rusia, citând localnici, a notat că s-au declanşat sirenele după o explozie. Baza aeriană din Saratov a mai fost, la 5 decembrie, ţinta unor atacuri cu dronă din partea Kievului, conform Moscovei, relatează sursa citată.

💥 An explosion happened on Monday night at the „Engels” military airfield in the Saratov region of Russia. pic.twitter.com/aKySNOtglv

Engels Air Force base in Saratov, deep inside #Russia, 700 miles from Kyiv has been struck again.

The base is home to many strategic bombers used to bombard #Ukraine, including Tu-95 & Tu-160. In early December, Ukrainian drones successfully attacked this same base. pic.twitter.com/XUjI3p7dDn

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) December 26, 2022