VIDEO. Furtuna tropicală Hilary a lovit California şi a provocat inundaţii

Furtuna tropicală Hilary a lovit duminică statul american California şi a provocat inundaţii fulgerătoare, după ce a traversat peninsula Baja California din Mexic cu o forţă mortală, relatează Reuters și News.ro.

O persoană a murit în Mexic, în contextul în care s-au raportat inundaţii în peninsulă, unele drumuri fiind distruse de ape. Imaginile de pe reţelele de socializare au arătat torenţi furioşi care se revărsau pe străzi.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat stare de urgenţă pentru o mare parte din sudul Californiei, avertizările de inundaţii fiind în vigoare cel puţin până luni la ora 3 dimineaţa (10.00 GMT), în această regiune mai obişnuită cu seceta.

Zonele muntoase şi de deşert ar putea avea parte de 12-25 cm de ploaie, adică atât cât primesc de obicei deşerturile într-un an, potrivit meteorologilor.

This is the desert.

The Coachella Valley and surrounding areas of Southern California are experiencing knee-deep flood waters from hours of rain cause by Tropical Storm #Hilary. pic.twitter.com/jgq1oP4eLh

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 21, 2023